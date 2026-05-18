Take-Two Interactive heeft wederom benadrukt dat 19 november 2026 de releasedatum van Grand Theft Auto 6 is.

Het bedrijf heeft dit nu meermaals aangegeven, maar elke keer dat Take-Two dit meldt voelt het toch weer als nieuws. Dat komt enerzijds omdat Grand Theft Auto 6 al meermaals is uitgesteld, en anderzijds omdat het een van de grootste releases van de afgelopen jaren wordt: miljoenen mensen kijken uit naar de komst van de game.

In een interview met David Senra meldde Take-Two-ceo Strauss Zelnick nogmaals de releasedatum van 19 november. Hij gaf daarbij ook toe dat het spel in totaal ongeveer achttien maanden is uitgesteld ten opzichte van de eerste releasedatum die werd gegeven.

Zelnick gelooft ook dat Grand Theft Auto de meest waardevolle entertainmentfranchise is die ooit gemaakt is. "Het ligt er wel aan hoe je precies telt. Als je alle Mario Kart- en Call of Duty-games optelt, is het misschien niet zo duidelijk. Maar puur kijkend naar de waarde van de IP, geloven de meesten dat het de meest waardevolle IP is die ooit gemaakt is."

Ondertussen wachten fans met smart op een nieuwe trailer en het moment dat het mogelijk is om de game te reserveren. Afgelopen week gingen er geruchten dat het spel vanaf vandaag te reserveren zou zijn vanwege een e-mail van Best Buy, maar op moment van schrijven is nog niets aangekondigd.

Over Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 komt als het goed is op 19 november uit voor PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het spel draait om twee hoofdpersonages: Lucia Caminos en Jason Duval. Het duo heeft een relatie, en duidelijk is in ieder geval dat Lucia vrijkomt uit de gevangenis en het tweetal vervolgens nog verder het criminele pad op gaat.