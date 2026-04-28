OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zou aan een eigen smartphone werken. Dat zou het bedrijf doen om diens kunstmatige intelligentie nog beter te integreren met de smartphone.

Laatst bijgewerkt: 28 april 2026 14:25

Volgens TF International Securities-analist Ming-Chi Kuo werkt OpenAI daarvoor samen met MediaTek en Qualcomm voor de chips, en zal Luxshare de daadwerkelijke productie op zich nemen. Dat is ook een fabrikant van iPhones.

OpenAI zou willen afstappen van het feit dat AI-assistenten nu alleen een app op een smartphone zijn. In plaats daarvan zou de AI-assistent helemaal geïntegreerd zijn in het besturingssysteem en daardoor al het gebruik van de eigenaar kunnen meten, van batterijduur tot wat men zoal met de telefoon doet.

Er gaan daarbij geruchten dat het idee mogelijk is om met de smartphone helemaal van apps af te stappen. De AI-assistent zou in feite alles voor de gebruiker uit kunnen voeren, zodat losstaande apps niet meer nodig zijn. Hoe haalbaar dat is, valt op dit moment niet te zeggen.

De precieze details over de smartphone zouden pas eind dit jaar of begin volgend jaar worden vastgelegd. De productie zou pas in 2028 van start gaan. OpenAI of de mogelijke productiepartners hebben nog geen uitspraken gedaan over de geruchten.