De Nederlandse politie waarschuwt mensen voor advertenties met opvallend mooie aanbiedingen op socialmediaplatforms Facebook en Instagram.

Dat valt op NOS te lezen. Hoewel het voor sommige socialmediagebruikers niet als verrassing zal komen, zijn veel mensen op Facebook en Instagram -beiden platforms van Meta - niet op de hoogte van de risico's. Sommige advertenties op deze platforms bieden opvallend hoge kortingen aan, maar het gaat soms om nepwinkels waarmee criminelen nietsvermoedende mensen bedriegen.

De politie heeft sinds vorig jaar juni maar liefst 535 websites aangemerkt als criminele webwinke. Voor 273 van die winkels wordt geadverteerd op Facebook en Instagram. De politie laat deze websites vaak offline halen, maar de criminelen achter de winkels oppakken is vaak moeilijk.