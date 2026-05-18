Google kondigt de Googlebook aan: een nieuwe categorie laptops die de Chromebook moet opvolgen. De laptop is gebouwd op Android-technologie, draait sterk op Gemini-kunstmatige intelligentie en wordt ontwikkeld in samenwerking met Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo. De eerste modellen verschijnen later dit najaar.

Ruim vijftien jaar geleden introduceerde Google de Chromebook. Het idee was opvallend eenvoudig: een betaalbare laptop waarop bijna alles in de browser en de cloud gebeurde. Die aanpak sloeg aan, maar de manier waarop we computers gebruiken is inmiddels flink veranderd. We werken vaker op meerdere schermen tegelijk, AI duikt op in steeds meer functies en de simpele browser-laptop past niet meer vanzelf bij wat gebruikers nu verwachten. Met de Googlebook kiest Google daarom opnieuw voor een andere koers.

Googlebook versus Chromebook: dit verandert er

De Googlebook draait niet meer op ChromeOS, maar is gebouwd op Android-technologie. Dat klinkt als een technisch detail, maar het bepaalt voor een groot deel wat je ermee kunt doen. Je krijgt toegang tot het aanbod in Google Play, inclusief Android-apps die tot nu toe vooral voor telefoons en tablets bedoeld waren. Google Chrome blijft ondertussen gewoon aanwezig, want voor veel mensen blijft de browser de plek waar werk, privézaken en online diensten samenkomen.

Door Android en Chrome te combineren, wil Google de Googlebook veelzijdiger maken dan de Chromebook. In theorie levert dat een laptop op waarop apps, webdiensten en AI-functies makkelijker door elkaar lopen. In de praktijk hangt veel af van hoe goed Android-apps zich aanpassen aan een groter scherm, toetsenbord en touchpad. Google heeft daarbij wel ervaring om op terug te vallen, onder meer met Chromebooks en Android-tablets.

Gemini op de Googlebook: AI in je muiscursor

De opvallendste nieuwe functie heet Magic Pointer. Daarbij krijgt de muiscursor zelf Gemini-intelligentie. Beweeg je de muis over een tekst, afbeelding of ander onderdeel op het scherm, dan verschijnen er suggesties die passen bij wat je aanwijst. Wijs je bijvoorbeeld een datum aan in een e-mail, dan kan de Googlebook meteen voorstellen om een afspraak in te plannen. Selecteer je twee afbeeldingen, zoals een foto van je woonkamer en een bank die je overweegt te kopen, dan kun je die beelden direct combineren om te zien hoe dat eruitziet.

Magic Pointer is ontwikkeld samen met Google DeepMind en laat goed zien hoe Google naar de Googlebook kijkt. Niet als een laptop die pas iets doet wanneer je een opdracht intikt, maar als een systeem dat meekijkt met wat je doet en daar acties aan koppelt.

Googlebook-functie: zelf widgets maken

Daarnaast introduceert Google de functie Create your Widget. Daarmee maak je eigen widgets voor je bureaublad door simpelweg te omschrijven wat je nodig hebt. Gemini kan daarvoor informatie gebruiken uit Gmail, Google Agenda en van het web. Plan je bijvoorbeeld een familiebijeenkomst in een andere stad, dan kan Gemini vluchtinformatie, hoteldetails en restaurantreserveringen samenbrengen in één widget op je scherm.

Googlebook en Android: je telefoon en laptop werken samen

Omdat de Googlebook op Android-technologie is gebouwd, moet de samenwerking met je smartphone veel soepeler verlopen. Google laat je telefoon en laptop meer als één systeem werken. Krijg je op je smartphone een melding voor je dagelijkse taalles in Duolingo, dan kun je die les direct op je laptopscherm afmaken. Krijg je honger terwijl je aan het werk bent, dan open je de bestel-app van je telefoon op je laptop, plaatst je bestelling en ga je meteen verder met waar je mee bezig was.

Handig is ook Quick Access. Met die functie bekijk, doorzoek en voeg je bestanden van je telefoon rechtstreeks toe vanuit de bestandsbeheerder van de Googlebook. Daar komt geen kabel aan te pas en je hoeft bestanden niet eerst handmatig naar de cloud te verplaatsen.

Googlebook: premium hardware en glowbar

Waar de Chromebook jarenlang vooral bekendstond als betaalbare laptop voor scholen en prijsbewuste kopers, kiest Google nu bewust voor premium materialen en een dito afwerking. Google zet de Googlebook duidelijk hoger in de markt dan de Chromebook.

Elk model is herkenbaar aan de glowbar: een verlichte balk die zowel decoratief als functioneel is. Voor de eerste Googlebooks werkt Google samen met vijf laptopfabrikanten: Acer, ASUS, Dell, HP en Lenovo. Er komen modellen in verschillende formaten en uitvoeringen, van compacte laptops voor onderweg tot laptops met meer power voor werk of studie.

Prijzen en specificaties

Prijzen en exacte specificaties zijn nog niet bekendgemaakt. Google belooft later dit jaar meer details te delen via googlebook.com, kort voor de lancering in het najaar van 2026.