In een tijd waarin online privacy onder druk staat, zoeken mensen naar manieren om hun digitale voetafdruk te verkleinen. Een populaire methode is temp-mail: een tijdelijk e-mailadres zonder registratie dat na een paar uur vanzelf verdwijnt. Ideaal om accounts te activeren of downloads te ontvangen zonder je inbox met spam te vullen. Dat kan met IncognitoMail.

E-mailadres twee uur vasthouden

Een tijdelijk e-mailadres is erg handig als je je wilt aanmelden op een website, maar je wilt je echte e-mailadres niet opgeven. Op die manier voorkom je dat je e-mailadres op het darkweb terechtkomt en dat je mailbox nog meer spam ontvangt. Inmiddels zijn er ontzettend veel temp-mailers, maar deze is toch uitzonderlijk. Om te beginnen is er de landingspagina van incognitomail.co, die een minimalistische, strakke gebruikersinterface heeft zonder advertenties. Je ontvangt automatisch een e-mailadres telkens wanneer je de website bezoekt. Dit adres blijft twee uur actief; lang genoeg om bijvoorbeeld verificatiemails te ontvangen. Zelfs als je de pagina opnieuw laadt of bezoekt, blijft het e-mailadres binnen die periode hetzelfde. Bovendien is er een handige kopieerknop waarmee je het adres naar het klembord kopieert. Let op: er is helaas geen mogelijkheid om een oud e-mailadres te herstellen.

Zelfs als je de pagina sluit, blijft dit e-mailadres twee uur actief.

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Add-on voor Chrome

IncognitoMail werkt ook met een plug-in voor Chrome. Hiermee kun je met één klik op de knop een tijdelijk e-mailadres aanmaken, een nieuwe e-mail starten of je inbox openen.



Op de pagina Instellingen is het zelfs mogelijk om je eigen domein toe te voegen. Sommige websites blokkeren e-mailadressen van bekende temp-mailers. Door je eigen domein te gebruiken, omzeil je dergelijke beperkingen. IncognitoMail legt uit hoe je een eigen domein koppelt aan zijn mailserver.

Met de add-on voor Chrome open je de tool vanuit de knoppenbalk.

Op je mobiel

Er zijn ook opties om meerdere adressen tegelijk aan te maken en voor elk adres een QR-code te genereren. Je kunt incognitomail.co via elke browser openen. Voor extra gebruiksgemak kun je de site ook direct op je iOS- of Android-apparaat installeren.



De meeste temp-mailers zijn niet gebruiksvriendelijk voor mobiele toestellen. In dit geval kun je via de opdracht Toevoegen aan beginscherm een knop op het startscherm van je smartphone plaatsen. In tegenstelling tot andere bladwijzers voelt dit aan als een gewone mobiele app zonder zoekbalk of tabbladen, waardoor het zeer gemakkelijk in gebruik is.