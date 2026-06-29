Steeds meer mensen bouwen aan een smarthome, maar heb je ook weleens aan een slimme tuin gedacht? Je kunt namelijk diverse onderhoudstaken automatiseren. Laat een robot bijvoorbeeld het gazon maaien terwijl jij ligt te zonnebaden. Of start op basis van de bodemvochtigheid en weersverwachting automatisch een sproeisysteem. Verder mogen sfeervolle buitenverlichting en een goede beveiliging natuurlijk niet ontbreken.

6x Robotmaaiers

Segway Navimow i220 Lidar

Heb je een flink gazon van maximaal 2000 vierkante meter? De nieuwe Segway Navimow i220 Lidar is misschien klein van stuk, maar deze robotmaaier legt met gemak grote afstanden af. Vanwege het bescheiden geluidsniveau van 59 decibel heb je bovendien geen last van herrie. Voor de navigatie gebruikt deze tuinhulp Lidar-technologie. De robot creëert met behulp van laserlicht een virtuele kaart, waarna hij een efficiënte route kiest. Zelfs in het donker slaat dit karretje geen grasstukje over. De robuuste terreinwielen passeren met gemak hobbels met een hellingshoek tot 45 procent. Bekijk in de Navimow-app onder meer de maaistatus en stel eventueel schema’s in. Bezitters van een kleinere tuin kunnen de lager geprijsde Segway Navimow i210 Lidar overwegen.

Ecovacs GOAT O600 RTK

Zoek je een betaalbare robotmaaier waarbij je geen grensdraad hoeft te spannen? De onlangs verschenen Ecovacs GOAT O600 RTK kiest zijn eigen weg. Bepaal in de app welk gebied je wilt maaien en zak lekker onderuit in je luie tuinstoel. Wegens het lage volumeniveau van 58 decibel ervaar je geen geluidsoverlast. Voor navigatiedoeleinden communiceert dit apparaat rechtstreeks met meerdere satellieten. Als alternatief kun je de GOAT O600 RTK ook handmatig bedienen. Je kiest zelf de gewenste maaihoogte van tussen de drie en acht centimeter. De aanwezige accu is geschikt voor gazons tot zo’n 600 vierkante meter.

Eufy E15

De voorzijde van de breed verkrijgbare Eufy E15 bevat meerdere sensors en camera’s, waarmee het apparaat automatisch een geschikte route kiest. Laat obstakels gerust in de tuin liggen, want het wagentje rijdt er netjes omheen. De fabrikant levert een heuse garage mee. Zodra de tuinklus is afgerond, keert de E15 op eigen houtje terug naar het basisstation. Volgens Eufy is dit product geschikt voor gazons tot 800 vierkante meter groot. Het is zinvol om de prijzen tussen webshops te vergelijken. Sommige aanbieders verkopen de E15 namelijk honderden euro’s onder de hier vermelde adviesprijs.

Gardena Sileno Minimo 250

Wil je een compacte robotmaaier van een bekend merk kopen? Dit vriendelijk geprijsde model van Gardena is geschikt voor kleine grasveldjes tot 250 vierkante meter. Verbind de Sileno Minimo 250 met bluetooth om de grasmaaier vanuit een app te bedienen. Houd er rekening mee dat je jouw gazon eerst met het bijgesloten grensdraad moet afbakenen. Op een volledig opgeladen accu houdt de robotmaaier het zo’n 70 minuten vol. Tegen een meerprijs is de Sileno Minimo ook voor gazons tot 500 vierkante meter verkrijgbaar.

Dreame A3 AWD Pro 3500

De onlangs uitgebrachte Dreame A3 AWD Pro 3500 leent zich prima voor wat ruiger terrein. Deze imposante robotmaaier rijdt met behulp van vierwielaandrijving soepel over heuvels met een hellingshoek van maximaal 80 procent. Verder is er een krachtige accu ingebouwd. Hierdoor is het maaien van gazons tot 3500 vierkante meter geen enkel probleem. Dankzij Lidar-technologie creëert deze luxe tuinassistent eigenhandig een plattegrond. Kies in de app vervolgens het beoogde maaigebied. Bedenk vooraf goed hoe je dit apparaat gaat opbergen, want de A3 AWD Pro 3500 weegt maar liefst 23,9 kilo. Tot slot maakt de maairobot met een volumeniveau van 65 decibel relatief veel geluid.

Mova ViAX 250

Wie liever geen grensdraad spant, koopt met de Mova ViAX 250 een capabele maaihulp. Aan de hand van twee camera’s met een breed gezichtsveld stippelt deze robot zelfstandig een efficiënte route uit. Kies in de app op jouw smartphone de gewenste maaizone(s). Het apparaatje herkent door middel van kunstmatige intelligentie allerlei objecten, waarna de ViAX 250 zijn route zo nodig aanpast. Ondanks het kleine formaat passeert de behuizing probleemloos steile heuvels met een hellingshoek van 40 procent. Overigens is er niet zo’n zware accu ingebouwd, waardoor je dit product alleen voor grasoppervlakten tot 250 vierkante meter kunt gebruiken.

4x Buitenverlichting

Hombli Smart Wall Light

Hang met de Hombli Smart Wall Light een fraaie designlamp in jouw tuin. De lichtstralen laten zich zowel onder als boven de behuizing zien. Pas met de geïntegreerde lamellen naar eigen wens de stralingshoek aan. Deze lamp communiceert via bluetooth rechtstreeks met jouw smartphone. Je wijzigt in een app onder andere de kleur, de helderheid en het dimniveau. Je kunt ook nog schema’s instellen. De kubusvormige lamp is verkrijgbaar in een witte, grijze en zwarte uitvoering.

Philips Hue Lily XL

Met de Philips Hue Lily XL zet je een tuinobject in de spotlights, zoals een struik, plant, boom of standbeeld. Net als andere Philips Hue-producten verbind je deze grote tuinspot draadloos met een bridge (niet inbegrepen). Kies in de app vervolgens uit maar liefst zestien miljoen kleuren. De fabrikant levert een grondpen mee, zodat je de Lily XL makkelijk een plekje in de tuin geeft. Als alternatief schroef je de lamp net zo makkelijk op een muur of schutting. Nuttig om te weten is dat er geen buitenvoeding is bijgesloten. Die is los verkrijgbaar.

WiZ Lichtsnoer

Vrijwel alle bekende (online) elektronicaketens verkopen de weerbestendige WiZ Lichtsnoer. Deze slinger is bijna vijftien meter lang en telt in totaal twaalf ledlampen. Een voordeel is dat je geen bridge nodig hebt. Je koppelt de verlichting namelijk rechtstreeks aan het wifi-netwerk. Aan jou de taak om in de app een leuke lichtscène met fraaie kleuren in te stellen.

Eufy Outdoor Pathway Light E10 (4-pack)

Van plan om een tuinpad te verlichten? Met dit product van Eufy zit je niet vast aan een specifieke kleur. Wanneer er op de beoogde plek voldoende wifi-bereik is, kies je in de Eufy-app een licht- en tijdschema. Je hebt keuze uit zo’n tachtig kleurthema’s. Een handige optie is dat je de vier lampen aan een beveiligingscamera van Eufy kunt koppelen. Zodra de camera beweging detecteert, springt de verlichting dan vanzelf aan.

3x Sproeisystemen

Gardena Smart Sensor

Als je een recent sproeisysteem van het gerenommeerde tuinmerk Gardena gebruikt, mag deze slimme sensor eigenlijk niet ontbreken. Prik dit apparaatje in de grond bij jouw beplanting. Vervolgens houd je in de app de bodemvochtigheid en -temperatuur in de gaten. Wanneer je een slimme besproeiingscomputer van hetzelfde merk gebruikt, krijgen jouw planten automatisch precies genoeg water. Voor de stroomvoorziening passen er in dit apparaatje twee AA-batterijen (niet inbegrepen). Belangrijk om te weten is dat je de Smart Sensor alleen in combinatie met de Gardena Smart Gateway kunt gebruiken. Deze bridge verbindt slimme tuinapparatuur met jouw thuisnetwerk.

Gardena Smart Irrigation Control

Met deze betaalbare besproeiingscomputer vergeet je de planten nooit meer water te geven. Je voorziet hiermee maximaal zes tuingebieden van hun eigen bewateringsprogramma. In combinatie met de eerder besproken Gardena Smart Sensor kun je de besproeiing optimaliseren. Is er regen of een zonovergoten dag op komst? Dan past het bewateringsprogramma zich daarop aan. Profiteer op die manier van gezonde planten en een zuinig waterverbruik! Gardena verkoopt deze besproeiingscomputer trouwens ook als starterspakket. In dat geval zijn er een bridge en een slimme sensor inbegrepen.

Woox R7060 Smart Garden Irrigation Control

Wie goed zoekt, schaft dit slimme bewateringssysteem voor minder dan veertig euro aan. Wanneer je de Woox R7060 draadloos aan een Zigbee-bridge koppelt, regel je de watertoevoer op afstand. Je bevestigt de behuizing rechtstreeks op de buitenkraan. Onderop bevindt zich een reguliere tuinslangkoppeling, zodat je ieder gangbaar sproeisysteem kunt aansluiten. Geef bijvoorbeeld in de app aan dat je pakweg vijf of vijftien minuten wilt sproeien. Je kunt eventueel ook schema’s instellen. Voor de energievoorziening gaan er in de R7060 vier AA-batterijen. Die levert de fabrikant mee.

3x Tuincomfort

Gologi Terrasverwarmer 2000W

Met deze betaalbare terrasverwarmer zit je vermoedelijk net wat langer in de tuin of op het balkon. Je bevestigt dit Gologi-product via de bijgesloten ophangbeugel aan de muur, waarna je aangename stralingswarmte op je huid voelt. Wegens een respectabel vermogen van 2000 watt zijn die koele zomeravonden voortaan verleden tijd. Zodra deze heater met wifi is verbonden, kies je in de app de gewenste temperatuur. Vergeet je de terrasverwarmer weleens uit te zetten? Stel dan voor de zekerheid een timer in en verspil niet onnodig energie. Volgens de fabrikant is dit model geschikt om een gebied tot 25 vierkante meter te verwarmen.

Power Dynamics WS50AB WiFi/BT

Wanneer je in de tuin graag naar muziek luistert, kun je hiervoor natuurlijk een mobiele bluetooth-speaker gebruiken. Een andere oplossing is om buiten een permanent audiosysteem te installeren. Dit IP55-gecertificeerde speakersetje van Power Dynamics is in dat geval een interessante kandidaat. Bevestig beide luidsprekers aan weerszijden van jouw terras en geniet van een helder stereogeluid. Met een vermogen van 200 watt kan de WS50AB behoorlijk luid spelen. Je koppelt deze actieve speakers aan het wifi-netwerk, waarna je bijvoorbeeld een Spotify-afspeellijst opzet. Geen wifi beschikbaar? Koppel jouw smartphone dan rechtstreeks via bluetooth. Het audiomerk levert ophangbeugels mee.

Napoleon Phantom Prestige 500 Connected

Kook je graag en vaak buiten, dan valt deze luxe buitenkeuken ongetwijfeld bij je in de smaak. Het is in feite een forse gasbarbecue waarbij je de gerechten in de Napoleon Home-app kunt monitoren. Volg zo vanaf jouw loungeset de kerntemperatuur van vlees, zodat je niet telkens naar de Napoleon Phantom Prestige 500 Connected hoeft te lopen. Je ontvangt een pushbericht zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Verder stel je ook timers in, waardoor je de gerechten tijdig kunt omdraaien. Deze buitenkeuken communiceert via bluetooth of wifi met een smartphone.

3x Tuinbeveiliging

TP-Link Tapo C615F KIT

Als je een betaalbare manier zoekt om jouw tuin te bewaken, dan is de recent verschenen TP-Link Tapo C615F KIT een perfecte kandidaat. Dit is namelijk een beveiligingscamera, schijnwerper en sirene in één. Zodra de cameralens beweging detecteert, gaan een felle ledlamp en twee spotlampen branden. Daarnaast horen de ongenode gasten een alarmgeluid van 97 decibel. De bewakingscamera ondersteunt een resolutie van 2304 × 1296 pixels. Bewaar opnames op een eigen SD-kaart en bekijk de beelden in een app op jouw smartphone. Vanwege het aanwezige zonnepaneel en de geïntegreerde accu vereist de Tapo C615F KIT geen netstroom.

Philips Hue Secure Cam 2K

Deze nieuwe beveiligingscamera heeft als voordeel dat hij naadloos met binnen- en buitenverlichting van Philips Hue kan samenwerken. Bij bewegingsdetectie springen de vooraf geselecteerde lampen vanzelf aan. Stel hiervoor tijdschema’s in, zodat deze functie bijvoorbeeld alleen na zonsondergang actief is. Opnames kijk je in een resolutie van 2048 × 1024 pixels terug. Wanneer je de opgenomen beelden langer dan 24 uur wilt bewaren, heb je een betaald cloudabonnement nodig. Houd er rekening mee dat je de Hue Secure Cam 2K op netvoeding dient aan te sluiten. Geïnteresseerden kiezen tussen een witte en zwarte behuizing.

Eufy Security Siren