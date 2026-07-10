We rollen van de ene hittegolf in de andere, en dat merk je ook aan je gazon. Het gras wordt geel, voelt droog aan en ziet er op sommige plekken uit als stro. Is het slim om je robotgrasmaaier dan gewoon zijn rondjes te laten rijden, of maak je het gras daar alleen maar slechter mee?

Een robotmaaier is gemaakt om het gazon regelmatig bij te houden. Hij haalt niet in één keer veel gras weg, zoals een gewone grasmaaier, maar snijdt elke keer een klein stukje af. Omdat hij vaak zijn rondjes rijdt, wordt het gras uiteindelijk wel kort, maar dat gebeurt veel geleidelijker.



Dat werkt prima voor een gazon dat nog groeit. Maar bij hitte of na een lange periode zonder regen kun je hem beter niet zomaar zijn normale schema laten volgen. In plaats daarvan kun je de robotmaaier beter minder vaak laten rijden, de maaihoogte verhogen of hem op warme dagen helemaal uitzetten. Inderdaad, het gras blijft daardoor wat langer, maar dat is geen teken dat je de tuin laat versloffen. Het beschermt je gazon juist. Langer gras werkt een beetje als een parasol voor de grond. De bodem krijgt meer schaduw, warmt minder snel op en droogt minder snel uit.

Wat betekent de maaihoogte verhogen? De maaihoogte verhogen betekent dat je de maaier zo instelt dat hij het gras langer laat. Bij veel robotmaaiers doe je dat in de app of met een draaiknop op het apparaat. Staat je robotmaaier normaal op 4 centimeter, dan zet je hem in droge weken bijvoorbeeld richting 7 of 8 centimeter. Wacht daarbij niet tot het gras al geel is. Zie je dat er een warme, droge periode aankomt, zet de maaihoogte dan alvast omhoog. Iets met voorkom en genezen.

Waarom een robotmaaier soms beter is

Een gewone grasmaaier gebruik je meestal eens per week of eens per twee weken. Is het gras flink gegroeid, dan haal je in één keer een behoorlijk stuk weg. Bij droog weer is dat niet goed. Gras vangt namelijk via de groene sprieten zonlicht op. Via fotosynthese zet de plant dat om in energie om te groeien en te herstellen. Maai je het gras heel kort, dan blijft er minder groen over voor die fotosynthese. Bovendien valt er meer zon op de bodem, waardoor die sneller opwarmt en eerder uitdroogt.



Waar er bij een gewone maaier vaak grote plukken maaisel bovenop het gazon blijven liggen, blijven bij een robotmaaier de grassnippers meestal klein. Ze zakken makkelijk tussen het gras en verteren daar langzaam. Dat heet mulchen. Terwijl het maaisel verteert, komen er weer voedingsstoffen terug in het gazon. Ook daarom kan een robotmaaier in droge weken handig zijn, zolang het gras nog groeit.

Foto: Ulf Reschke

Wanneer kun je blijven maaien?

Je kunt blijven maaien zolang het gras nog groeit en er niet uitgedroogd bij ligt. Dat zie je aan nieuwe groene sprieten, een grasmat die nog wat veerkracht heeft en een gazon dat na een paar dagen alweer duidelijk hoger staat.



Maar maai in de zomer niet zoals in het voorjaar. Het doel is niet om het gazon strak kort te houden, maar om het rustig op lengte te houden. Een veelgebruikte vuistregel is: maai niet meer dan ongeveer een derde van de grasspriet af. Is het gras flink doorgeschoten, zet de maaier dan eerst hoog. Een paar dagen later kun je eventueel nog een keer maaien.

Wanneer moet je stoppen met maaien?

Stop met maaien als het gras geelbruin wordt, plat blijft liggen nadat je eroverheen loopt of nauwelijks nog groeit. Gras kan bij droogte tijdelijk stoppen met groeien om zichzelf te beschermen. Dat wordt ook wel droogterust genoemd. Het gras is dan niet meteen dood, maar wacht als het ware op regen of een flinke sproeibeurt.



In die fase heeft maaien weinig zin. Er groeit bijna niets meer bij, dus er valt ook weinig bij te houden. Begin pas weer met maaien als er regen is gevallen of als het gazon na water geven zichtbaar herstelt. Eerst moet de groei terugkomen, daarna kan de robotmaaier pas weer zijn maaischema gaan volgen.

Sommige plekken krijgen meer te verduren

Een robotmaaier is licht, maar hij rijdt wel vaak over dezelfde stukken gras. Bij droogte herstelt het gazon minder snel van dat rijden en draaien. Vooral bij de randen en op plekken waar de maaier vaak keert, kunnen dan rijsporen of kale stukken ontstaan.



Zie je zulke plekken in je gras komen, dan betekent dat dat de maaier daar te vaak rijdt of draait. Laat de robotmaaier dan minder vaak rijden. Bij sommige modellen kun je in de app een tijdelijke no-go-zone instellen. Bij maaiers met een begrenzingsdraad moet je zo'n stuk meestal fysiek afzetten of met de draad buiten het maaigebied houden.

Foto: Philips

Maai niet op het heetste moment

Midden op de dag maaien is bij droogte geen goed idee. Het gras heeft het dan al zwaar door zon en warmte. Je kunt dat zien als hittestress: het gazon probeert vocht vast te houden en schade te beperken, terwijl de bodem snel opwarmt. Maai liever op een koeler moment, bijvoorbeeld in de ochtend of aan het begin van de avond.



Let wel op dauw. Is het gras in de ochtend nog erg nat, dan snijdt de maaier minder netjes en kan maaisel gaan plakken. Wacht dan liever tot het gras is opgedroogd.



Laat een robotmaaier ook niet laat in de avond of 's nachts rijden. Niet vanwege het gras, maar vanwege egels en andere dieren. Die zijn juist in de schemer en nacht actief.

En water geven dan?

Een robotmaaier lost droogte niet op. Als de bodem te droog is, heeft gras water nodig om weer te gaan groeien. De maaier kan wel helpen door het gras langer te laten staan. Daardoor krijgt de bodem meer schaduw en verdampt er minder vocht dan bij een kort gemaaid gazon.



Sproei liever minder vaak en langer dan elke dag een klein beetje. Bij kort sproeien blijft het water vooral bovenin de bodem. Daardoor zit een groter deel van de wortels in die bovenste laag. Droogt die laag uit tijdens een hete dag, dan krijgt het gras het sneller moeilijk. Geef je in één keer wat meer water, dan zakt het dieper de grond in. Zo krijgt het gras de kans om dieper te wortelen, waardoor het later makkelijker bij vocht in de bodem kan komen. Let wel op lokale regels, want bij aanhoudende droogte kunnen er sproeiverboden of wateradviezen gelden.



Tot slot: sproei bij voorkeur vroeg in de ochtend. Dan verdampt er minder water dan midden op de dag en blijft het gras niet de hele nacht nat.

Foto: eugenegg - stock.adobe.com

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Zo stel je je robotmaaier goed in

Zet de maaihoogte hoger, pas eventueel het schema aan en stel als dat kan no-go-zones of uitsluitzones in voor stukken waar het gras in erg slechte staat is. Heb je een nieuw gazon, zandgrond of veel schaduwplekken, wees dan extra voorzichtig. Zulke plekken herstellen sowieso trager.



Controleer ook de mesjes. Zijn die bot of beschadigd, dan worden de grassprieten niet netjes afgesneden, maar eerder rafelig gescheurd. Die beschadigde puntjes drogen sneller uit en geven het gazon een witte of vale waas. Zie je dat na het maaien gebeuren, vervang de mesjes dan volgens de handleiding van je robotmaaier.

Foto: Natalia - stock.adobe.com

In het kort Zolang het gras nog groeit, kan een robotmaaier ook in een droge periode blijven maaien. Stel hem dan wel anders in dan normaal: laat het gras langer staan en laat de maaier minder vaak rijden. Zo krijgt de bodem meer schaduw en haal je niet in één keer te veel gras weg. Wordt het gazon geelbruin, groeit het nauwelijks nog en blijft het plat liggen als je eroverheen loopt, zet de maaier dan uit. Op dat moment heeft je gazon geen maaibeurt nodig, maar rust.