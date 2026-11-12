De Xiaomi Robot Vacuum 6 Max is een robotstofzuiger met een prijskaartje van 999,99 euro. Het apparaat beschikt onder meer over een extra dweilpad die naar buiten kan zwenken en een redelijk uitgebreid basisstation.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max 6,5 / 10 Score De Pluspunten Lage behuizing

Sterke dweilfunctie

Goede prestaties op gladde vloeren

Complete app-ervaring De Minpunten Hoge prijs

Erg groot basisstation

Geen zeepreservoir

Beperkte dieptereiniging

Navigatieproblemen

Handmatig onderhoud De Xiaomi Robot Vacuum 6 Max overtuigt met uitstekende dweilprestaties, een gebruiksvriendelijke app en een indrukwekkende zuigkracht op papier. In de praktijk vallen de zuigprestaties op tapijt helaas tegen en laat ook de navigatie steken vallen. Voor een adviesprijs van 1000 euro mag je meer verwachten. Zeker gezien de sterke concurrentie is deze robotstofzuiger dan ook lastig aan te bevelen.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

De Xiaomi Robot Vacuum 6 Max is slechts 9 centimeter hoog en kan daardoor gemakkelijk onder banken, bedden en kasten schoonmaken, mits daar voldoende ruimte onder zit. Bovenop bevindt zich een intrekbare lidar-scanner, die automatisch in de behuizing verdwijnt als dat nodig is. Aan de onderkant zitten een hoofdborstel met tanden die haren tijdens het stofzuigen doorsnijden en twee zijborstels. Een van die zijborstels kan bovendien uitschuiven om ook vuil langs randen en plinten mee te nemen. Verder beschikt de robot over een dweilrol én een extra uitschuifbare ronde dweilpad.

Het basisstation meet inclusief de afneembare oprijplaat 47 bij 36 bij 58 centimeter en is daarmee behoorlijk fors. Daar moet je bij het plaatsen wel rekening mee houden, want het station laat zich niet zomaar uit het zicht wegwerken. Het beschikt over twee reservoirs voor schoon en vuil water, maar heeft geen dispenser voor schoonmaakmiddel. Je dweilt dus uitsluitend met water. Het station kan de dweilrol reinigen met water van maximaal 85 graden en vervolgens drogen met lucht van 50 graden. Volgens Xiaomi gaat de stofzak tot 75 dagen mee voordat je deze moet vervangen.

Foto: Wesley Akkerman

Hoge zuigkracht

Met een volledig opgeladen accu kan de robot ongeveer anderhalf uur onafgebroken schoonmaken. Daarbij beschikt hij over een indrukwekkende zuigkracht van 35.000 Pa, waarmee Xiaomi zich in de top van de markt positioneert. Maar zuigkracht zegt niet alles. Ook de luchtstroom, oftewel airflow, speelt een belangrijke rol bij het oppakken van groter vuil en het vervoer daarvan naar de opvangbak. Helaas geeft Xiaomi geen informatie over de airflow van dit model. Daardoor kunnen we ook het aantal airwatts, een waarde die meer inzicht zou geven in de daadwerkelijke reinigingsprestaties, niet bepalen.

Ondanks de hoge zuigkracht zijn de schoonmaakresultaten wisselend. Op harde vloeren presteert de robot uitstekend, al mag je dat in deze prijsklasse sowieso wel verwachten. Stof en ander klein vuil worden probleemloos opgezogen en haren worden netjes doorgesneden, zodat ze niet om de borstel blijven zitten. Bij zwaardere vervuiling en op tapijt schiet de Xiaomi Robot Vacuum 6 Max echter tekort. Voor een grondige dieptereiniging ontbreekt het aan effectieve reinigingskracht, waardoor bijvoorbeeld zand achterblijft.

Dweilen gaat gelukkig een stuk beter. De dweilrol verwijdert vlekken van onder meer koffie, aarde en saus behoorlijk doeltreffend. Na afloop blijven er nauwelijks zichtbare resten achter.

Foto: Wesley Akkerman

Lastige situaties

Tijdens het dweilen wordt de rol voortdurend gereinigd en schoon geschraapt. Ook neemt het basisstation een groot deel van het onderhoud voor zijn rekening. Toch kunnen hardnekkige substanties, zoals ketchup, voor problemen zorgen. In dat geval moet je de dweilrol zelf nog even onder de kraan schoonspoelen.

Ook de navigatie laat een wisselend beeld zien. Over het algemeen vindt de robot probleemloos zijn weg en weet hij obstakels goed te vermijden. Tegelijkertijd gaat hij soms wel erg voorzichtig te werk. Daardoor slaat hij delen van de kamer over en worden niet alle hoeken en plinten meegenomen.

Vooral stoelpoten blijken soms lastig. Mijn stoelen hebben deels schuin geplaatste poten, waar de robot geregeld tegenaan rijdt. In de gratis en overzichtelijke app kun je weliswaar virtuele muren instellen, maar daarmee sluit je die plekken meteen uit van de schoonmaakronde. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.

Daarnaast blijft tijdens het dweilen een deel van mijn laminaatvloer onbehandeld, vermoedelijk doordat er een vloerkleed naast ligt. Mogelijk vindt de robot de overgebleven strook laminaat te smal om te dweilen. Opvallend, want andere robotstofzuigers hebben daar geen enkele moeite mee.

Lees ook · Partnerbijdrage Bitdefender Premium Security: soepele installatie en hoog gebruiksgemak overtuigen testpanel In samenwerking met Bitdefender

Xiaomi Home-app

De bediening verloopt via de Xiaomi Home-app. Die is overzichtelijk ingericht en biedt uitgebreide mogelijkheden om de robot naar wens in te stellen. Je kunt eenvoudig een plattegrond laten maken en aanpassen, schoonmaakopdrachten geven en verschillende instellingen finetunen.

Zo bepaal je zelf de zuigkracht, de hoeveelheid water die tijdens het dweilen wordt gebruikt en het schoonmaakpatroon. Ook worden gedetecteerde obstakels op de plattegrond weergegeven. Via de ingebouwde camera kun je bovendien live meekijken met wat de robot ziet. Zelfs het volume van de gesproken meldingen is aan te passen.

Op het gebied van gebruiksgemak en instelmogelijkheden kan Xiaomi zich dan ook prima meten met de concurrentie.

Foto: Wesley Akkerman

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max kopen?

Al met al weet de Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ons niet helemaal te overtuigen. Dat vraagt wel om enige nuance. Op harde vloeren levert de robot goede stofzuigprestaties, maar voor een grondige reiniging van tapijt en hardnekkiger vuil schiet hij tekort.

De dweilfunctie is een stuk overtuigender. De brede dweilrol kan naar buiten bewegen om ook langs randen schoon te maken, terwijl de extra uitschuifbare dweilpad helpt om moeilijk bereikbare plekken mee te nemen. Een gemiste kans is wel het ontbreken van een dispenser voor schoonmaakmiddel. Je kunt in theorie reinigingsmiddel aan het schoonwaterreservoir toevoegen, maar daar is het systeem niet voor ontworpen. Dat raden we dan ook af.

Daarnaast zijn er de problemen met de navigatie. De robot is enerzijds te voorzichtig, waardoor hij hoeken en randen overslaat, maar botst anderzijds toch regelmatig tegen schuine stoelpoten. Mogelijk kan Xiaomi dit gedrag nog verbeteren met een software-update, maar voorlopig doet het afbreuk aan de gebruikservaring.

En dat weegt zwaar bij een adviesprijs van 999,99 euro. In deze prijsklasse mag je inmiddels uitstekende schoonmaakprestaties én betrouwbare navigatie verwachten. De concurrentie is bovendien stevig. Zo zijn de Roborock Saros 20 en de recente Deebot-modellen van Ecovacs interessante alternatieven om in je vergelijking mee te nemen.