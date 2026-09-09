Robotstofzuigers worden steeds beter in het nemen van drempels, maar bij een trap houdt het normaal gesproken op. Roborock wil daar met de Saros Rover verandering in brengen. Op IFA 2026 in Berlijn toonde het bedrijf deze robotstofzuiger met twee afzonderlijk bewegende wielpoten. Daarmee moet hij niet alleen obstakels kunnen nemen, maar ook zelfstandig een trap op en af kunnen en de treden schoonmaken.

Wanneer komt de Roborock Saros Rover uit en wat kost hij?

De Saros Rover werd eerder dit jaar al wereldwijd onthuld op CES en maakt nu zijn Europese debuut. Roborock noemt het de eerste robotstofzuiger met een zogeheten wheel-leg-constructie. Beide poten kunnen onafhankelijk van elkaar omhoog en omlaag bewegen. Zo kan de robot zich aanpassen aan hoogteverschillen, hellingen nemen en zelfs kleine sprongen maken.

Hoe rijdt de Roborock Saros Rover zelf de trap op?

Het opvallendste aan de Saros Rover is dat hij volgens Roborock zelfstandig tussen verdiepingen kan bewegen. Bewegingssensoren en 3D-gegevens helpen de robot om zijn omgeving en de vorm van een trap te herkennen. Vervolgens gaat hij trede voor trede omhoog of omlaag. Onderweg maakt hij iedere trede afzonderlijk schoon.

Foto: Roborock

Hoe hoog kunnen robotstofzuigers over drempels rijden?

Fabrikanten werken al langer aan manieren om robotstofzuigers beter over hoge drempels te laten rijden. Een gewone robotstofzuiger kan meestal wel een kleine verhoging nemen, maar voor hogere dorpels zijn speciale constructies nodig.



Bij de Saros 10 gebruikt Roborock daarvoor bijvoorbeeld het AdaptiLift-chassis. Daarbij kunnen de wielen en het chassis omhoog bewegen. Een enkele drempel mag volgens Roborock maximaal 3 centimeter hoog zijn. Bestaat een drempel uit twee niveaus, dan kan de robot in totaal tot 4 centimeter overbruggen.

Dreame kiest bij de X50 Ultra Complete voor een andere oplossing. Het ProLeap-systeem gebruikt intrekbare pootjes waarmee de robot zichzelf over een obstakel heen tilt. Een gewone drempel mag maximaal 4,2 centimeter hoog zijn. Bestaat een obstakel uit twee niveaus, dan kan de robot in totaal tot 6 centimeter overbruggen.

Ook Ecovacs vergroot de klimcapaciteiten van zijn robots. De DEEBOT X8 Pro Omni kan volgens eigen metingen drempels tot 20 millimeter nemen. De nieuwere X11 OmniCyclone komt volgens Ecovacs tot 4 centimeter.

Waarom kunnen gewone robotstofzuigers geen trap op?

Bij een volledige trap doen bestaande robotstofzuigers juist het tegenovergestelde: ze proberen die te vermijden. Sensoren aan de onderkant herkennen dat de vloer plotseling ophoudt, waarna de robot stopt of van richting verandert. Zo wordt voorkomen dat hij van de trap valt. Wil je een andere verdieping schoonmaken, dan moet je de robot daardoor meestal zelf verplaatsen.

Er wordt al langer geëxperimenteerd met oplossingen voor dat probleem. Dreame liet op IFA 2025 bijvoorbeeld de Cyber X zien, een concept waarbij een robotstofzuiger met behulp van een apart QuadTrack-systeem een trap op wordt vervoerd. Dat systeem werkt min of meer als een kleine lift op rupsbanden.

De Saros Rover pakt het anders aan. De robot heeft geen apart transportsysteem nodig, maar gebruikt zijn eigen wielpoten om de trap te nemen. De Saros Rover gaat met één wielpoot op een hogere trede staan, terwijl de andere nog op de trede eronder rust. Zo verplaatst hij zijn gewicht stap voor stap naar boven. Daarmee kiest Roborock voor een heel andere aanpak dan bij de lage, ronde robotstofzuigers die we nu vooral kennen.

Robotstofzuiger kopen? Check dan onze uhm... checklist ID Checklist Robotstofzuiger

Wanneer komt de Roborock Saros Rover uit en wat kost hij?

Een prijs en verkoopdatum zijn nog niet bekend. Roborock meldt alleen dat meer informatie over de verkrijgbaarheid en verkooppunten bij de marktintroductie volgt.

De Saros Rover laat vooral zien waar robotstofzuigers naartoe gaan. Drempels van een paar centimeter zijn voor sommige modellen al nauwelijks nog een probleem. Als een robot straks ook zelfstandig de trap op en af kan én de treden schoonmaakt, wordt het een stuk makkelijker om heel je huis automatisch te laten schoonhouden± je hoeft dan niet zelf meer je robotstofzuiger naar een andere verdieping te tillen.