Sleutels die telkens verdwijnen, opladers die overal in huis liggen en een wirwar aan kabels achter je bureau. Voor je het weet, wordt het een rommeltje. Gelukkig kun je met een paar handige hulpmiddelen al veel verschil maken. Van labelprinters en bluetooth-trackers tot kabelgoten, oplaadstations en robotstofzuigers: deze 18 producten helpen je om spullen terug te vinden, kabels weg te werken en je huis netjes te houden.

ACT AC8376: eindelijk geen kabelspaghetti meer onder je bureau

Een computer, monitor, printer en speakers: er bungelt een complete kabelverzameling onder je bureau. Met de ACT AC8376 werk je die snoeren netjes weg. Deze metalen kabelgoot klem je aan de rand van je bureaublad, zodat je niet hoeft te boren. Dankzij het uitschuifbare ontwerp stel je de lengte in op 80, 100 of 120 centimeter. Er is zelfs ruimte voor een stekkerdoos. Let wel op de dikte van je bureaublad, want de klemmen passen op bladen van maximaal vijf centimeter dik.

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DYMO LetraTag LT-100H: geef alles in huis een eigen label

In welke opbergdoos zit de kerstversiering en waar liggen die reservekabels ook alweer? Met de DYMO LetraTag LT-100H maak je zelf etiketten, zodat je niet telkens dozen en bakken hoeft open te trekken. Deze compacte labelprinter heeft een eigen toetsenbord en schermpje. Je typt je tekst, kiest een lettertype en -grootte en bekijkt het resultaat voordat je afdrukt. De printer werkt met verwisselbare tapecassettes, die onder meer in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn. Handig voor voorraadpotten, ordners, opbergbakken en alles wat je voortaan in één keer wilt kunnen vinden.

Kieskeurig.nl DYMO DYMO LetraTag LT-100H Labelprinter | Labelmaker met ABC-toetsenbord voor thuis en op kantoor | Zilver 123inkt.nl Beste prijs € 35,45 € 5,95 verzendkosten Vandaag besteld, morgen in huis! Totaal: € 41,40 Bekijk product Sneltoner € 35,45 € 4,95 verzendkosten Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis! Totaal: € 40,40 Bekijk product Conrad.nl € 38,94 € 5,95 verzendkosten 1-3 working days Totaal: € 44,89 Bekijk product

Samsung Galaxy SmartTag2: nooit meer je sleutels zoeken

Waar heb je je sleutels nu weer gelaten? Met de Samsung Galaxy SmartTag2 hoef je niet meer alle jaszakken, lades en tassen binnenstebuiten te keren. Bevestig deze bluetooth-tracker aan je sleutelbos of een ander voorwerp en gebruik je Samsung Galaxy-smartphone om het terug te vinden. Is het voorwerp verder weg, dan kan het Samsung Find-netwerk helpen om de locatie te achterhalen. Volgens Samsung gaat de batterij ongeveer vijfhonderd dagen mee. De IP67-behuizing is bovendien bestand tegen stof en tijdelijk onderdompelen in water. Je kunt kiezen uit zwart en wit.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung Galaxy SmartTag 2 (4 + 1 Pack) - Black & White bol. Plaza Beste prijs € 92,90 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product GSMpunt.nl € 99,95 1 Bekijk product

Samsung Galaxy SmartTag2 Silicone Case: je tracker stevig vastmaken

Een bluetooth-tracker is pas handig als hij goed aan je spullen blijft zitten. Met deze siliconen beschermhoes voor de Samsung Galaxy SmartTag2 bevestig je de tracker met een karabijnring aan bijvoorbeeld je sleutelbos, tas of rugzak. Het hoesje helpt bovendien krassen en beschadigingen door stoten te beperken. Je kunt kiezen uit roze, wit, groen, blauw en zwart. De prijzen verschillen nogal per aanbieder, dus vergelijken kan de moeite waard zijn. Let op: dit is alleen het hoesje. De SmartTag2 zelf moet je apart aanschaffen.

Kieskeurig.nl Samsung Samsung Key Finder Case - Blue - for Galaxy SmartTag2 - Silicone Samsung Shop Beste prijs € 8,30 1 werkdag Bekijk product GSMpunt.nl € 17,95 1 Bekijk product bol. Plaza € 22,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product

Eufy Omni C28: stofzuigen en dweilen met minder onderhoud

Een schone vloer zonder zelf voortdurend met de stofzuiger of dweil aan de slag te moeten? De Eufy Omni C28 combineert beide werkzaamheden. Met een opgegeven zuigkracht van maximaal 15.000 Pa pakt hij stof, kruimels en haren aan. De speciale spiraalborstel is ontworpen om te voorkomen dat haren zich om de borstel wikkelen. Dat is vooral prettig als je huisdieren hebt. Ook het bijgeleverde basisstation neemt werk uit handen: het leegt de stofbak, verzorgt het dweilwater en reinigt de dweil. Je kunt kiezen uit een zwarte of witte uitvoering.

Kieskeurig.nl eufy eufy C28 Omni, Robotstofzuiger & Dweil, HydroJet Eufy NL Beste prijs € 599,00 3-7 werkdagen Bekijk product

Anker Prime 6-in-1: zes apparaten, één oplaadstation

Je smartphone ligt aan de lader in de keuken, je tablet in de woonkamer en je oordopjes ergens naast je bed. Met het Anker Prime 6-in-1-oplaadstation maak je een einde aan al die verspreide opladers. Het compacte kastje van 11,2 × 7,6 × 3,5 centimeter heeft vier usb-c-poorten en twee usb-a-aansluitingen. Het maximale laadvermogen bedraagt 100 watt, waardoor je ook geschikte laptops kunt opladen. Hoeveel vermogen een apparaat daadwerkelijk krijgt, hangt af van wat je tegelijk aansluit. Zo hebben meerdere apparaten voortaan een vaste oplaadplek en heb je minder losse adapters nodig.

Kieskeurig.nl Anker Anker Prime 200W 6-Poorts USB-C & USB-A Snellader - Zwart bol. Beste prijs € 64,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 64,99 Binnen 1-2 dagen klaar voor verzending Bekijk product Belsimpel.nl € 66,95 Voor 23:59 uur besteld, morgen in huis Bekijk product

Chipolo POP: laat zoekgeraakte spullen van zich horen

Sommige spullen lijken telkens spoorloos te verdwijnen. De Chipolo POP helpt je ze terug te vinden door een geluid af te spelen dat volgens de fabrikant maximaal 120 decibel bereikt. Dat is handig als je sleutels onder een stapel post liggen of je tas ergens in huis staat. Buiten bluetoothbereik kun je via een geschikt zoeknetwerk op je smartphone de laatst gemelde locatie bekijken. De tracker werkt met Apple's Zoek mijn-netwerk of Google's Find Hub, afhankelijk van hoe je hem instelt. De IP55-behuizing kan tegen stof en spatwater. Je hebt keuze uit zes kleuren: blauw, geel, rood, wit, groen en zwart.

Kieskeurig.nl Chipolo Chipolo Pop - Bluetooth Tracker - 6 Pack - MultiColor Belsimpel.nl Beste prijs € 99,95 2-4 werkdagen Bekijk product bol. € 137,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product

Hombli Power Strip: een stekkerdoos die meer kan dan stroom verdelen

Een stekkerdoos kan meer dan alleen extra stopcontacten bieden. De Hombli Power Strip heeft drie slimme aansluitingen die je via de Hombli-app bedient. Zo schakel je aangesloten apparaten op afstand in of uit en kun je vaste tijdschema's instellen. Laat bijvoorbeeld je sfeerverlichting iedere avond automatisch inschakelen. De stekkerdoos meet ook het energieverbruik, zodat je kunt zien hoeveel stroom aangesloten apparaten gebruiken. Verder zijn er een usb-a- en usb-c-poort aanwezig voor het opladen van mobiele apparaten. Door de aansluitingen te bundelen, kun je de bijbehorende kabels bovendien makkelijker ordenen.

Kieskeurig.nl Hombli Hombli Slimme Stekkerdoos - 3-Voudig - 1x USB 1x USB-C - App - Energiemeter - Overspanningsbeveiliging - 1.5m bol. Plaza Beste prijs € 44,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Tink.nl € 44,95 1-3 werkdagen Bekijk product Hombli € 44,95 Bekijk product

Brother PT-N25BT: labels maken met je smartphone

Een etiket ontwerpen terwijl je naast de voorraadkast staat? Met de Brother PT-N25BT kan dat gewoon op je telefoon. Via bluetooth verbind je deze draagbare labelprinter met de bijbehorende app. Liever rechtstreeks op het apparaat typen? Dat kan ook, dankzij het ingebouwde toetsenbord. Let bij het bestellen wel op dat je de uitvoering met qwerty-indeling kiest. Brother biedt voor deze printer zeventien verschillende kleuren labeltape aan, zodat je bijvoorbeeld kabels, voorraadpotten en opbergdozen een eigen kleur kunt geven. De printer werkt op zes AAA-batterijen, die je apart moet aanschaffen.

Kieskeurig.nl Brother Brother PT-N25BT labelprinter Amazon Beste prijs € 46,95 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 46,95 Bekijk product 123inkt.nl € 51,45 € 5,95 verzendkosten Beperkte voorraad, levertijd onbekend Totaal: € 57,40 Bekijk product

Dell Pro Dockingstation WD25: één kabel naar je laptop

Iedere keer je laptop aansluiten op een monitor, toetsenbord, muis en netwerkkabel? Met het Dell Pro Dockingstation WD25 houd je al die verbindingen bij elkaar. Het dock biedt vier videoaansluitingen: HDMI, twee keer DisplayPort en usb-c. Daarnaast zijn er zes usb-aansluitingen voor randapparatuur, waarbij de usb-c-poort met DisplayPort-functionaliteit ook geschikt is voor video. Een ethernetpoort maakt bekabeld internet mogelijk. Zo blijven de aansluitingen van je werkplek overzichtelijk en hoef je bij een geschikte laptop niet telkens alle randapparaten afzonderlijk aan te sluiten. Controleer vooraf wel welke schermconfiguraties en functies jouw laptop ondersteunt.

Kieskeurig.nl Dell Dell WD25Z_130W Pro Dock WD25Z bol. Plaza Beste prijs € 224,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 4 dag(en) Bekijk product

iRobot Roomba 115 Combo: stofzuigen én dweilen volgens schema

Stofzuigen terwijl je aan het werk bent of boodschappen doet? De iRobot Roomba 115 Combo rijdt zelfstandig door je woning en kan harde vloeren ook dweilen. Dankzij lasernavigatie brengt hij de omgeving in kaart en bepaalt hij een gerichte schoonmaakroute. Volgens iRobot kan hij op één acculading een oppervlakte tot 83 vierkante meter reinigen. Via de Roomba Home-app stel je onder meer de zuigkracht, het schoonmaakprogramma en de gewenste tijden in. Wil je de stofbak niet steeds zelf legen, dan is er ook een uitvoering met automatisch leegstation. Die kost volgens de oorspronkelijke prijsopgave ongeveer honderd euro extra. De robot is verkrijgbaar in zwart en wit.

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Kieskeurig.nl iRobot iRobot Roomba Combo 115 - Zuig- en dweilrobot - Wit bol. Plaza Beste prijs € 186,04 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 10 dag(en) Bekijk product Amazon € 187,57 1-2 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 187,57 Op voorraad Bekijk product

LogiLink LPS281U: stekkers en adapters uit het zicht

Een stekkerdoos met vijf aangesloten apparaten ziet er al snel rommelig uit, zeker als er ook nog opladers tussen zitten. Deze stekkerdoos van LogiLink heeft daarom een behuizing waarin je de aansluitingen grotendeels aan het zicht onttrekt. Binnenin zitten vijf stopcontacten, aangevuld met drie usb-poorten. Het totale maximale vermogen van de stopcontacten bedraagt 3680 watt. Met afmetingen van 28,5 × 14,5 × 13 centimeter neemt de behuizing niet veel ruimte in. Zo houd je kabels en adapters bij elkaar zonder dat er overal losse stekkers liggen. Hij is er ook in het zwart.

Kieskeurig.nl LogiLink LogiLink LPS281U - kabelbox met 5-voudige stekkerdoos incl. 3X USB, kleur: wit Amazon Beste prijs € 25,87 € 2,99 verzendkosten 1-2 dagen Totaal: € 28,86 Bekijk product Amazon Marketplace € 25,87 € 2,99 verzendkosten Op voorraad Totaal: € 28,86 Bekijk product Kaufland € 42,10 € 12,00 verzendkosten 5-8 werkdagen Totaal: € 54,10 Bekijk product

Fresh 'n Rebel Smart Finder Tag 2: je tas of sleutelbos snel terugvinden

Je hoeft niet meteen een hele tas leeg te halen als je iets kwijt bent. Hang de Fresh 'n Rebel Smart Finder Tag 2 aan een sleutelbos, rugzak of ander voorwerp en gebruik je smartphone om te zoeken. De tracker heeft een ingebouwd lampje en een pieper, zodat je hem makkelijker kunt vinden als hij in de buurt ligt. Voor spullen die verder weg zijn, kun je gebruikmaken van een geschikt zoeknetwerk op je telefoon. De tracker is er in verschillende opvallende kleuren, waaronder roze, rood en blauw. Dankzij de meegeleverde siliconen hoes met karabijnring bevestig je hem direct aan je spullen. De behuizing heeft een IPX7-classificatie voor waterbestendigheid.

Kieskeurig.nl Fresh 'n Rebel Fresh 'n Rebel Smart Finder 2 - 3-Pack - Bluetooth Tracker - Smart Tag voor Apple Find My & Android - Sleutelvinder - 12 maanden batterij - IPX7 Waterproof - Real Teal, True Blue, Storm Grey bol. Beste prijs € 39,99 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 39,99 Op voorraad Bekijk product MediaMarkt.nl € 42,98 € 2,99 verzendkosten Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Totaal: € 45,97 Bekijk product

ACT AC7093: meer aansluitingen, minder kabels op je bureau

Een tweede monitor, een muis, een toetsenbord en een bekabelde internetverbinding: een laptop heeft al snel te weinig aansluitingen. Het ACT AC7093-dockingstation brengt ze samen in één kastje. Je kunt twee externe monitoren aansluiten en beschikt daarnaast over vijf usb-poorten en een ethernetpoort. Het dock ondersteunt beeldresoluties tot 4096 × 2160 pixels, al hangt de daadwerkelijke ondersteuning af van je laptop en de gebruikte aansluitingen. Vooral op een vaste thuiswerkplek is dat prettig: alle randapparatuur blijft aangesloten en je koppelt je laptop via het dockingstation. Volgens de aangeleverde prijsinformatie is dit model voor minder dan tachtig euro verkrijgbaar.

Kieskeurig.nl ACT ACT USB-C 4K MST docking station - 2x HDMI, Ethernet, USB-C, 3x USB-A, PD - Zwart MediaMarkt.nl Beste prijs € 73,99 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product Kabels.nl € 74,37 Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis Bekijk product Coolblue.nl € 78,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product

4smarts Team 100W: een vaste oplaadplek voor het hele gezin

Waar ligt de tablet? En wie heeft de oplader van de e-reader meegenomen? Met het 4smarts Team 100W-oplaadstation krijgen mobiele apparaten een eigen plekje. Het station heeft vijf usb-c-aansluitingen die elk maximaal 20 watt ondersteunen. Aan de zijkant zit bovendien een usb-a-poort met een vermogen tot 18 watt. Er worden zes oplaadkabels meegeleverd, zodat je niet voor elk apparaat een los snoertje hoeft te zoeken. Smartphones, tablets en e-readers staan tijdens het opladen overzichtelijk naast elkaar. Houd er wel rekening mee dat het totale beschikbare laadvermogen over de aangesloten apparaten wordt verdeeld. Je kunt kiezen uit vier kleuren.

Kieskeurig.nl 4smarts 4Smarts Team 100W Laadstation 5x USB-C 1x USB-A Oplader Brons GSMpunt.nl Beste prijs € 69,95 1 Bekijk product bol. Plaza € 69,95 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Kaufland € 103,86 € 12,00 verzendkosten 5-8 werkdagen Totaal: € 115,86 Bekijk product

DYMO LabelWriter 5XL: ook verzendlabels netjes geregeld

Verkoop je regelmatig spullen via Marktplaats of Vinted? Dan is een labelprinter voor verzendetiketten handig. De DYMO LabelWriter 5XL drukt niet alleen labels voor pakketjes af, maar is ook te gebruiken voor het ordenen van spullen in huis. Dankzij een maximale afdrukbreedte van 10,4 centimeter passen er grotere etiketten in dan bij veel compacte labelprinters. Het apparaat drukt met een resolutie van 300 dpi en haalt volgens de fabrikant maximaal 53 labels per minuut. Je sluit hem via usb aan op een computer of via ethernet op je thuisnetwerk, zodat meerdere apparaten de printer kunnen gebruiken. Zo heb je één vaste plek om labels voor dozen, mappen en pakketten af te drukken.

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Ecovacs Deebot T90 Pro Omni: ook de hoeken worden meegenomen

Kruimels onder de eettafel, haren op de vloer en stof langs de plinten: de Ecovacs Deebot T90 Pro Omni is bedoeld om dat schoonmaakwerk grotendeels over te nemen. Deze robotstofzuiger combineert stofzuigen en dweilen en heeft een opgegeven maximale zuigkracht van 30.000 Pa. Naast de hoofdborstel is er een zijborstel om vuil langs randen en in hoeken te bereiken. De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en het bijbehorende basisstation automatiseert verschillende onderhoudstaken. Ecovacs claimt zelfs dat je de stofopvang van het station bij normaal gebruik slechts ongeveer twee keer per jaar hoeft te legen. Hoe vaak dat echt nodig is, hangt natuurlijk af van de hoeveelheid vuil in huis.

Kieskeurig.nl Ecovacs Ecovacs DEEBOT T90 PRO OMNI Coolblue.nl - TweedeKans Beste prijs € 465,00 Voor 23.59 uur besteld, morgen gratis bezorgd Bekijk product bol. Plaza € 475,00 Besteld voor: 23:00 geleverd in: 1 dag(en) Bekijk product Amazon € 476,00 1-2 dagen Bekijk product

Belkin USB-C Dual Display Dock: een opgeruimde thuiswerkplek

Een laptop is makkelijk mee te nemen, maar op een vaste werkplek komen er vaak flink wat kabels bij kijken. Met het Belkin USB-C Dual Display Dock sluit je randapparaten op één centraal punt aan. Achterop zitten twee HDMI-uitgangen voor externe monitoren. Daarnaast zijn er drie usb-poorten, een 3,5mm-audioaansluiting en een ethernetpoort voor bekabeld internet. Je verbindt het dock via usb-c met een geschikte laptop. De kabels van je monitoren en accessoires kunnen vervolgens achter je bureau blijven liggen. Controleer voor aankoop wel of je laptop het gebruik van twee externe schermen via dit dock ondersteunt.

Kieskeurig.nl Belkin Belkin USB-C Dual Display Docking Station - HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet, 85W Power Delivery Amazon Beste prijs € 129,00 1-2 dagen Bekijk product bol. Plaza € 129,00 Besteld voor: 23:59 geleverd in: 2 dag(en) Bekijk product Amazon Marketplace € 129,00 Op voorraad Bekijk product

In het kort Slim je huis opruimen draait in deze selectie om 18 producten die rommel op vaste plekken aanpakken: kabels, opladers, sleutels, labels en vloeren. De ACT AC8376-kabelgoot is uitschuifbaar tot 80, 100 of 120 centimeter en werkt zonder boren. Oplaadstations zoals de Anker Prime 6-in-1 en 4smarts Team 100W bundelen meerdere apparaten op één vaste laadplek. Robotstofzuigers zoals de Eufy Omni C28 en Ecovacs Deebot T90 Pro Omni combineren stofzuigen en dweilen met een basisstation dat onderhoudstaken automatiseert.