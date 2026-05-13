Het bezit van slimme huishoudelijke apparaten stijgt, terwijl de bredere smart home-markt juist krimpt. Het algemene bezit van smart home-producten – een categorie die ook slimme verlichting, beveiliging en speakers omvat – daalde het afgelopen jaar van 61% naar 56% van de huishoudens. Slimme huishoudelijke apparaten vormen daarop een uitzondering: die subcategorie groeide van 27% naar 30%.

Robotstofzuiger meest populair…

De robotstofzuiger is met 12% het meest aangeschafte slimme huishoudelijke apparaat. Daarna volgen de slimme wasmachine of droger (9%) en de slimme vaatwasser (6%). De meeste andere apparaten zitten nog onder de 5%. Wat volgens de onderzoekers opvalt, is dat gemak en comfort de belangrijkste aankoopredenen zijn: bijna zes op de tien bezitters (59%) noemen dit als voornaamste reden. Opvallend is ook dat ruim een derde (36%) de slimme functies niet actief zocht; die zaten simpelweg op het apparaat dat ze toch al kochten. Bijna een vijfde (19%) schafte slim apparatuur aan ter vervanging van een oud toestel.

...ook bij mensen die een slim huishoudelijk apparaat willen gaan kopen

Volgens het onderzoek is 14% van de huishoudens van plan binnen een jaar een slim huishoudelijk apparaat te kopen, wat neerkomt op bijna 1,2 miljoen huishoudens. De interesse is het grootst voor robotstofzuigers (6%), gevolgd door slimme wasmachines, slimme rolluiken of gordijnen en slimme ovens of magnetrons, elk met 4%.

