Slimme huishoudelijke apparaten worden steeds gewoner in Nederlandse huishoudens. Inmiddels heeft 30% van de huishoudens minstens één slim apparaat in huis, tegen 24% in 2022. De robotstofzuiger is het populairst. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope.

Het bezit van slimme huishoudelijke apparaten stijgt, terwijl de bredere smart home-markt juist krimpt. Het algemene bezit van smart home-producten – een categorie die ook slimme verlichting, beveiliging en speakers omvat – daalde het afgelopen jaar van 61% naar 56% van de huishoudens. Slimme huishoudelijke apparaten vormen daarop een uitzondering: die subcategorie groeide van 27% naar 30%.

Robotstofzuiger meest populair…

De robotstofzuiger is met 12% het meest aangeschafte slimme huishoudelijke apparaat. Daarna volgen de slimme wasmachine of droger (9%) en de slimme vaatwasser (6%). De meeste andere apparaten zitten nog onder de 5%. Wat volgens de onderzoekers opvalt, is dat gemak en comfort de belangrijkste aankoopredenen zijn: bijna zes op de tien bezitters (59%) noemen dit als voornaamste reden. Opvallend is ook dat ruim een derde (36%) de slimme functies niet actief zocht; die zaten simpelweg op het apparaat dat ze toch al kochten. Bijna een vijfde (19%) schafte slim apparatuur aan ter vervanging van een oud toestel.

