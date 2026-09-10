De Eufy Omni E35 is een robotstofzuiger met dweilfunctie van 999 euro. Martin is vooral te spreken over de zelfreinigende dweilrol, maar ziet ook dat de robot nog tegen tafel- en stoelpoten botst.

De Eufy Omni E35 zit met een straatprijs van 999 euro in het hoge middensegment voor een robotstofzuiger met dweilfunctie. Voor dat bedrag mag je meer verwachten dan rondrijden, zuigen en af en toe een vochtige doek over de vloer trekken. In de video hieronder zie je hoe de robot praat, zijn plek zoekt en aan het werk gaat op een harde keukenvloer.

Blinkt vooral uit met dweilen

Ik heb er inmiddels wel een aantal geprobeerd, en ik denk dat dit een van de best dweilende robotstofzuigers is die ik ooit heb getest. De echte ster zit aan de onderkant: een draaiende dweilrol die tijdens het schoonmaken iets naar buiten komt. Daardoor komt hij beter langs randen, terwijl de wat hoekige vorm ook helpt om de hoeken netter mee te pakken.

De dweilrol wordt tijdens het dweilen schoongemaakt. Dat merk je vooral omdat de robot minder snel met een vieze, natte lap over de vloer blijft gaan. Na afloop reinigt het basisstation de dweil opnieuw. Dat gebeurt nauwkeurig, maar het duurt lang. Ik heb hem nu in de keuken staan en dan hoor je het station nog een paar uur brommen.

Stofzuigen doet de Eufy Omni E35 ook goed. De opgegeven zuigkracht bedraagt 35.000 Pa, wat hoog is voor een robotstofzuiger. Hij pakt op harde vloeren netjes al het vuil mee en rijdt ook dapper over het tapijt. Een klein drempeltje vormt eveneens geen probleem. Benieuwd hoe andere Eufy-modellen in huis presteren? Check onze review van de Eufy X10 Pro Omni.

Foto: Eufy

De Eufy Omni E35 navigeert netjes, maar botst nog wel

De navigatie loopt via LiDAR. Daarnaast heeft de robot RGB en een laser voor objectherkenning. Met het blote oog zie je die laser niet, maar op video is hij wel zichtbaar. Het in kaart brengen van de ruimte doet hij netjes en hij rijdt daarna vrij gestructureerd door de kamer.

Toch beukt hij nog steeds tegen tafel- en stoelpoten aan. Dat doen meer robotstofzuigers, maar bij een model met deze sensoren blijft dat een kleine ergernis. Juist die objecten wil je niet elke schoonmaakronde horen aantikken. Ik wil hem wel langer proberen voordat ik daar een hard oordeel over geef, want zo'n robot leert de ruimte na verloop van tijd beter kennen.

Voor die 1000 euro heb je een complete set die volgens mij uitzonderlijk goed dweilt. Voor nu ben ik positief, vooral door de dweilrol, de zuigkracht en de manier waarop hij de ruimte scant. Over een langere periode moet blijken of de objectherkenning beter wordt en of het brommende basisstation in dagelijks gebruik niet gaat irriteren.