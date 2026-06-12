Sommigen zeggen dat consoleshooters begonnen bij Halo: Campaign Evolved, Bungie's legendarische sci-fi-game. Vijftien jaar later keert de game terug als Halo: Campaign Evolved - niet de eerste remake, maar wel overduidelijk de beste.

Althans, dat kan ik vaststellen met mijn vrij beperkte Halo-kennis en een krap uurtje speeltijd. Uiteraard was Halo 3 een van mijn vaste co-op-games in het 360-tijdperk, maar gaat de franchise me niet zo nauw aan het hart als de gemiddelde Xbox-bezitter. Voor Halo 5 haalde ik m'n schouders op en de overweldigend positieve ontvangst voor Infinite kon ik maar niet begrijpen. Die game speelt heerlijk, maar de campagne voelt alsof 343 (nu Halo Studios) pas net de openwereldgame had uitgevonden. Kortom, ik heb de franchise recentelijk niet bijster hoog zitten.

Diepe indruk

Het spreekt daarom boekdelen dat The Silent Cartographer in Campaign Evolved, een van de meest iconische missies, toch een diepe indruk op me maakt. In Unreal Engine 5 is de heldhaftige aankomst van de Master Chief en zijn marines nog spectaculairder. Het is dat gevoel dat je op een buitenaardse planeet landt, en meteen de pleuris uitbreekt. Halo mag dan al meermaals een heruitgave hebben gekregen, de grafische upgrade doet de vibe van de game zeer goed.

Knallen voelt eigenlijk even lekker als altijd. Je beseft bijna niet hoe traag het origineel kon aanvoelen nu je een sprintje naar de dichtstbijzijnde Warthog trekt op het strand en vervolgens vol gas op zoek gaat naar de beruchte kaart. In alle opzichten voelt Campaign Evolved als een moderne shooter, al is het gebrek een coversysteem of slide wel iets wat je gauw mist. Geen idee hoe de aanpassingen überhaupt gaan vallen bij hardcore fans.

Rust

Wat ik wel heel erg kan waarderen aan de oldskool kant van Halo is de rust tussen de vuurgevechten. Moderne games voelen als een achtbaanrit, maar in Halo hoor je soms enkel het geluid van je voertuig en het water in de branding. Het is een rust die je tegenwoordig niet snel meer vindt.

Goed, wat ik niet heb gedaan is de tweede missie - Assault on the Control Room - gespeeld, nog de co-op getest. Daarom verwijs ik je voor een écht diepgaande preview van de game naar Simon, die er in de PUPcast alles over vertelt: