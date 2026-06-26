Microsoft heeft een wereldwijde prijsstijging van de Xbox Series-consoles aangekondigd die vanaf 1 augustus ingaat.

Dat kondigde het bedrijf gisteren aan. Daarbij gaf Microsoft alleen dollarprijzen. De goedkoopste Xbox Series X - die met 1 TB aan opslagruimte en geen diskdrive komt - gaat van 599,99 dollar naar 749,99 dollar. De versie met een diskdrive gaat van 649,99 dollar naar 799,99 dollar. Dat zijn beide stijgingen van 150 dollar. De versie met 2 TB aan opslagruimte wordt uit de verkoop gehaald.

De goedkopere en minder krachtige Xbox Series S-modellen stijgen ook in prijs. De versie met 512 GB aan opslagruimte gaat van 399,99 dollar naar 499,99 dollar, en de versie met 1 TB aan opslagruimte van 449,99 dollar naar 599,99 dollar.

Op moment van schrijven zijn de stijgingen in euro's niet bekend, maar het is waarschijnlijk dat het om vergelijkbare bedragen gaat.

Noodzakelijk kwaad

Microsoft geeft aan dat het noodzakelijk is om de prijzen te verhogen vanwege de stijgende kosten voor geheugen en opslag. Die zijn inmiddels meer dan 2,5 keer zo duur geworden, en naar verwachting wordt dat nog eens verdubbeld tegen het najaar van 2027. "In tegenstelling tot smartphones, computers, speakers en andere consumentenapparatuur, worden consoles meestal niet met winst verkocht, maar zijn ze goedkoper dan de productiekosten."

Microsoft heeft de prijzen van Xbox-consoles vorig jaar ook al twee keer verhoogd vanwege vergelijkbare redenen. Daardoor zijn de moderne Xbox-consoles na de aankomende prijsstijging honderden euro's duurder dan toen ze in 2020 uitkwamen.

Alle elektronicabedrijven moeten er aan geloven

Voorheen gingen spelcomputers hoe langer ze verkrijgbaar waren juist in prijs omlaag. Dat is deze generatie niet meer het geval, zoals gezegd door de stijgende kosten doordat de componenten die gebruikt worden voor consoles ook nodig zijn voor datacentra voor AI-gebruik. Ironisch genoeg is Microsoft een van de techbedrijven die inzet op AI, dus daarmee hebben ze dus indirect de Xbox-consoles duurder gemaakt.

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