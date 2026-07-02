Volgens nieuwe geruchten krijgt Project Helix, de nieuwe Xbox-console die eerder is aangekondigd, geen diskdrive. Wel zou Microsoft werken aan een manier om games op disks om te zetten naar digitale games.

Gisteren kwam het controversiële nieuws naar buiten over het feit dat er vanaf januari 2028 geen nieuwe games meer op disk uitkomen voor PlayStation-consoles. Dat maakt het zeer waarschijnlijk dat de PlayStation 6 - die nog geen officiële releasedatum heeft - rond die tijd uitkomt en geen diskdrive heeft.

Geen diskdrive voor Project Helix

Naar aanleiding hiervan hebben diverse websites artikels gepubliceerd waarin wordt verteld wat men van Project Helix van Microsoft kan verwachten op dit gebied. Windows Central benadrukt bijvoorbeeld dat de nieuwe console geen diskdrive krijgt. Gezien het feit dat Microsoft nu al Xbox-modellen uitbrengt zonder diskdrive is dat geen grote verrassing.

Gamedisks digitaal maken

Misschien nog wel interessanter is een artikel van The Verge die dieper ingaat op een gerucht van eerder dit jaar. Eerder werd namelijk al gespeculeerd dat Microsoft aan een manier om gamedisks die mensen thuis hebben liggen om te zetten naar digitale exemplaren. Het zou daarbij specifiek gaan om Xbox Series X- en Xbox One-disks. Gamedisks voor Xbox 360 of de eerste Xbox zouden buiten de boot vallen.

Volgens The Verge werkt het als volgt: spelers installeren een game van disk en gebruiken hn Microsoft-account om digitale zeggenschap over de game te krijgen. Dit zou dan moeten op een bestaande Xbox-console of pc, aangezien Project Helix dus waarschijnlijk geen diskdrive meer heeft.

De digitale zeggenschap over een spel is wel verboden aan een specifieke disk, en zal dus meeverhuizen naar iemand anders zijn of haar account als de disk verkocht of uitgeleend wordt. De disks in kwestie zullen ook blijven werken.

De digitale gametoekomst

Het wordt interessant om te zien hoe consolebedrijven omgaan met de digitale toekomst. Microsofts manier - als het blijkt te kloppen - is in ieder geval een optie om mensen die een grote collectie aan fysieke games hebben mee te krijgen naar deze digitale toekomst.

Veel PlayStation-gamers hopen dan ook dat Sony een soortgelijke service aan gaat bieden voor PlayStation-games. Op het internet werd door sommige mensen erg negatief gereageerd op het nieuws dat er vanaf 2028 geen PlayStation-disks meer komen.