Aan het einde van een trailer voor het tweedaagse American Wrestling-evenement valt een logo van Gears of War: E-Day te zien. Dat is voor sommige fans genoeg om te hopen dat de game in september uitkomt. WWE Triplemania 34 wordt namelijk op 11 en 13 september gehouden. Dat Microsoft er voor kiest het evenement te sponsoren met een game, zou kunnen betekenen dat dat spel rond die tijd ook beschikbaar is.