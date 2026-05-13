Aan het einde van een trailer voor het tweedaagse American Wrestling-evenement valt een logo van Gears of War: E-Day te zien. Dat is voor sommige fans genoeg om te hopen dat de game in september uitkomt. WWE Triplemania 34 wordt namelijk op 11 en 13 september gehouden. Dat Microsoft er voor kiest het evenement te sponsoren met een game, zou kunnen betekenen dat dat spel rond die tijd ook beschikbaar is.
Waarschijnlijk hoeven fans in ieder geval niet lang meer te wachten voordat de releasedatum van Gears of War: E-Day bekend wordt gemaakt. Op 7 juni wordt meteen na de Xbox Games Showcase namelijk een speciale presentatie rondom de game uitgezonden. Die zal ongeveer een halfuur duren.
Gears of War: E-Day werd afgelopen juni tijdens de Xbox Games Showcase onthuld. Het gaat om een prequel op de langlopende Gears of War-serie, waarin spelers meekrijgen hoe de mensheid kennismaakt met de gevaarlijke Locust op de planeet Sera waar ze al snel mee in conflict komen. Omdat de game zich voor de eerdere spellen afspeelt, spelen jongere versies van Marcus Fenix en Dom de hoofdrollen. De game wordt ontwikkeld door The Coalition, dat tegenwoordig hoofdverantwoordelijk is voor de Gears-franchise. E-Day komt in ieder geval naar Xbox Series-consoles en pc.