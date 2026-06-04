De releasedatum van de vorig jaar aangekondigde turn-based tactische game Star Wars Zero Company is gelekt: het spel koomt op 27 augustus uit.

De betrouwbare insider Billbil-kun lekte de releasedatum via Dealabs, en er kan dus worden aangenomen dat deze datum klopt. Het spel zal op die datum op pc, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles verschijnen.

Volgens de insider gaat de standaard versie van de game 49,99 dollar op pc en 59,99 dollar op consoles kosten, en kan daar voor de Deluxe Edition 10 dollar bij opgeteld worden. Een prijs in euro's is tot dusver niet bekend. De Deluxe Edition komt alleen digitaal uit, terwijl de normale editie ook een fysieke release krijgt.

Meer gameplay van het spel wordt aanstaande vrijdagavond tijdens de Summer Game Fest-presentatie getoond. Waarschijnlijk wordt daar de releasedatum ook aangekondigd. De trailer hieronder komt van de aankondiging van het spel en bevat nog maar sporadische gameplaybeelden.

Star Wars Zero Company wordt uitgegeven door Electronic Arts en ontwikkeld door Bit Reactor, een studio bestaande uit mensen die ook aan de Xcom-reeks hebben gewerkt. Daarbij helpt Respawn Entertainment - bekend van de Star Wars Jedi-games - een handje mee.

De turn-based tactische game laat spelers met voormalige Republic-agent Hawks en zijn team het opnemen tegen een dreiging in het universum. De game bevat een singleplayercampagne met tactische missies, en tussendoor creëren spelers hun eigen thuisbasis. Mensen krijgen daarbij vrijheid om het team naar eigen smaak samen te stellen.