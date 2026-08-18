Na meerdere geruchten is nu het bestaan van de Apple AirPods met ingebouwde camera's bevestigd via een video uit de bèta van macOS26.7.

Er gaan al geruime tijd geruchten over de nieuwe AirPods die over camera's beschikken. Afgelopen mei meldde Bloomberg-journalist Mark Gurman al dat Apple aan deze oortjes werkte. Hij vertelde toen dat de nieuwe AirPods al uitvoerig werden getest binnen het bedrijf, en dat de camera's de omgeving van de drager kunnen bekijken om informatie door te geven aan de ingebouwde AI, waardoor de drager ook weer info kan krijgen.

Volgens die geruchten zouden de nieuwe AirPods in eerste instantie in de eerste helft van dit jaar uit hebben moeten komen. Dit zou inmiddels zijn verschoven naar eind dit jaar of begin 2027. Een releasedatum is er nog steeds niet - een aankondiging is immers vooralsnog uitgebleven - maar dat ze bestaan is nu wel zeker.

Video toont de nieuwe AirPods

MacRumors vond op X namelijk een video van de nieuwe AirPods die uit de nieuwste bèta van macOS 26.7 afkomstig is. De video bevestigt de eerdere geruchten: met de camera's in de AirPods kan de omgeving worden gescand, wat doorgestuurd wordt naar een AI-model.

Vervolgens kan de drager allerlei informatie over wat de camera's zien krijgen. Zo wordt in de video getoond hoe de kaft van een boek wordt gescand, waarna de persoon in kwestie vraagt aan Siri om dit op te slaan. Apple gebruikt hiervoor Visual Intelligence, een AI-technologie die al op iPhone beschikbaar is. Daarmee kunnen bijvoorbeeld foto's gescand worden om meer informatie te verkrijgen.