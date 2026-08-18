Er is een speciale State of Play-uitzending uitgezonden waarin uitgebreide gameplay van de aankomende actiegame Phantom Blaze Zero is getoond.

Het gaat om ongeveer 20 minuten aan beelden van het spel. Daarin werden allerlei details gegeven over de moeilijkheidsgraden van de game, de verschillende wapens die beschikbaar zijn, missies en de rol van acteur Donnie Yen in de game.

66 dagen

Phantom Blade Zero aat spelers via een derdepersoonsaanzicht vechten met zwaarden. De sluipmoordenaar Soul wordt door The Order, de organisatie waarvoor hij werkt, beschuldigd op de moord van een vooraanstaand figuur uit deze organisatie, en moet de jacht die vervolgens op hem wordt gemaakt zien te overleven. Nadat hij aan het begin van het spel gewond raakt, neemt hij een medicijn in die maar 66 dagen werkt. In die tijd moet hij het complot dat hem als schuldige aanwijst zien te ontrafelen.

Zijmissies en wapens

In de presentatie is te zien dat dat spelers als Soul regelmatig inwoners tegenkomen die hulp nodig hebben. Door deze zijmissies te klaren wordt meer van het verhaal onthuld. De spelwereld, Wulin, zit vol met geheimen die meer informatie geven over wat er aan de hand is.

Spelers kunnen in de game meer dan 30 hoofdwapens en 25 secundaire wapens ontgrendelen. Wapens kunnen van upgrades worden voorzien en aan verschillende accessoires worden gekoppeld, zodat spelers hun eigen vechtstijl creëren. Spelers kunnen van dichtbij of veraf vechten en summons oproepen.

Verschillende moeilijkheidsgraden

Er zijn verschillende moeilijkheidsgraden om de game zowel toegankelijk als uitdagend te maken. Wayfarer-modus is geschikt voor nieuwkomers die van het verhaal willen genieten, terwijl Hellwalker voor geavanceerde, slimmere vijanden zorgt. In de Sixty-Six Days-modus hebben spelers letterlijk maar 66 in-game dagen om het einde te bereiken.

Donnie Yen

Acteur en vechttechniekenexpert Donnie Yen adviseert de ontwikkelaars voor authentieke martial arts, en heeft zelf ook een rol in de game als het personage Mó Yuan. Daar is zowel motion capture als gezichtscapture voor gebruikt.

Vanaf 29 oktober verkrijgbaar