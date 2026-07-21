Een bewegende achtergrond maakt het bureaublad van Windows 11 levendiger dan een gewone, statische wallpaper. Windows zelf biedt hiervoor weinig mogelijkheden, maar met de gratis app Lively Wallpaper stel je eenvoudig een video, animatie of interactieve afbeelding in als live wallpaper.

Lively Wallpaper installeren bedienen via het systeemvak

We kiezen voor Lively Wallpaper omdat de app gratis, opensource en eenvoudig te gebruiken is. Je downloadt Lively Wallpaper via de Microsoft Store. Na de installatie opent het programma automatisch en verschijnt er een pictogram in het systeemvak van Windows 11. Klik daar met de rechtermuisknop op om de app te openen, de bewegende achtergrond tijdelijk te pauzeren of Lively Wallpaper volledig af te sluiten. In dat laatste geval schakelt Windows terug naar de gewone bureaubladachtergrond die je eerder hebt ingesteld.

Via het pictogram in het systeemvak open en beheer je Lively Wallpaper.

Bewegende achtergronden kiezen en toevoegen

In de bibliotheek van Lively Wallpaper vind je verschillende kant-en-klare bewegende achtergronden. Klik op een live wallpaper en de achtergrond van het Windows 11-bureaublad wordt direct aangepast.



Je kunt ook zelf een bewegende achtergrond toevoegen. Klik daarvoor op het plusteken en sleep een ondersteund bestand naar het venster. Via de knop Openen selecteer je een bestand op je pc. Daarnaast kun je een YouTube-link of de url van een andere online achtergrond invoeren. De nieuwe live wallpaper verschijnt daarna automatisch in de bibliotheek van Lively Wallpaper.



Meer bewegende achtergronden vind je onder meer in de Lively-groep op DeviantArt via https://www.deviantart.com/livelywallpaper. Veel downloads zijn verpakt als zip-bestand en kun je rechtstreeks aan Lively Wallpaper toevoegen.



Er zijn natuurlijk nog meer manieren om het bureaublad naar je hand te zetten. Lees daarvoor hoe je Windows verder aanpast met achtergronden, kleuren en andere instellingen.

In de bibliotheek zie je alle beschikbare live wallpapers en voeg je eenvoudig eigen achtergronden toe.

Bewegende achtergrond instellen op meerdere beeldschermen

Gebruik je meerdere monitoren, klik dan rechtsboven in Lively Wallpaper op het beeldschermpictogram. Vervolgens bepaal je zelf hoe de bewegende achtergrond wordt weergegeven. Je kunt de live wallpaper op één monitor tonen, over meerdere schermen uitspreiden of op ieder beeldscherm dezelfde achtergrond instellen. Werkt de weergave op je monitoren nog niet zoals je wilt, bekijk dan ook hoe je een tweede scherm instelt in Windows.

"Met de gratis app Lively Wallpaper stel je eenvoudig een video, animatie of interactieve afbeelding in als live wallpaper." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Met AI een 3D-achtergrond maken in Lively Wallpaper

Lively Wallpaper heeft ook een functie waarmee je een gewone foto omzet in een bewegende 3D-achtergrond. Klik op Achtergrond toevoegen, kies Geavanceerd en selecteer daarna de afbeelding die je wilt gebruiken. De app voegt met AI een diepte-effect toe, waardoor het onderwerp licht meebeweegt met de muisaanwijzer.



Het resultaat verschilt per foto. Afbeeldingen met een duidelijk onderwerp en voldoende verschil tussen voor- en achtergrond werken meestal beter. Verwacht geen volledig driedimensionaal effect, maar een subtiele beweging die het bureaublad van Windows 11 wat meer diepte geeft.

Via de geavanceerde instellingen maak je met AI een eenvoudige bewegende 3D-achtergrond.