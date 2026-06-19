Robert Caskin ‘Bobby’ Prince III, ook wel bekend als Bobby Prince, is op 81-jarige leeftijd overleden. Hij staat vooral bekend als de maker van de soundtrack van de eerste Doom.

Prince is afgelopen dinsdag overleden, maar het nieuws kwam pas later deze week naar buiten via een bericht online van zijn familie. Nadat hij in de Vietnamoorlog een peloton aanstuurde, ging hij in de jaren negentig uiteindelijk werken aan soundtracks voor spellen.

Doom, Duke Nukem 3D en Wolfenstein 3D

Hij werkte daarbij nauw samen met studio's als id Software en Apogee Software. Voor games als Wolfenstein 3D en Commander Keen verzorgde hij de soundtracks, maar de muziek uit Doom en vervolg Doom 2 maakten vooral een impact op spelers, niet in de laatste plaats door de hevige metalinvloeden. Later maakte Prince ook de soundtrack van games als Duke Nukem 3D en Rise of the Triad.

De Doom-sountrack wordt gezien als een van de beste en meest invloedrijke soundtracks in games ooit. Afgelopen maand werd aangekondigd dat de Doom-soundtrack werd toegevoegd aan de National Recording Registry in de Verenigde Staten, waar belangrijke muziek wordt vastgelegd gebaseerd op hun culturele en historische significantie.

Rechtszaak met Gearbox

Prince was eind vorig decennium nog verwikkeld in een rechtszaak met Gearbox Software. Zij brachten namelijk een heruitgave van Duke Nukem 3D uit en zouden geen toestemming aan Prince hebben gevraagd voor het hergebruik van de soundtrack. Het bedrijf en de componist bereikten uiteindelijk een overeenkomst.