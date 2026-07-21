De overname van filmbedrijf Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance is voor minstens twee weken gepauzeerd door een Amerikaanse rechter.

Dit vanwege de rechtszaak die twaalf Amerikaanse staten hebben aangespannen om de overname tegen te gaan. Die aanklacht kwam vorige week naar buiten, en de rechter heeft de overname nu gepauzeerd omdat er anders straks geen weg meer terug is.

Het is mogelijk dat de overname na twee weken weer wordt uitgesteld. Er moet wellicht namelijk eerst een zitting plaats vinden rondom de aanklacht van de twaalf Amerikaanse staten, om te kijken over gelijk kunnen krijgen. Het zou echter ook kunnen dat begin augustus wordt besloten dat de overname door mag gaan.

De aanklacht

Vorige week bleek dus al dat twaalf Amerikaanse staten Paramount Skydance aanklagen om de overname van Warner Bros. Discovery tegen te houden. Onder de staten vallen Californië, New York, New Mexico, Nevada, Colorado, Arizona, Washington en Minnesota.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de overname afgelopen juni al goedgekeurd, maar de staten vinden afzonderlijk dus dat dit geen goed idee is en hopen hiermee alsnog een vuist te maken tegen de overname. Volgens de staten zal Paramount na de overname 27 procent van de complete bioscoopdistributie en 27 procent van de satteliet-tv-kanalen bezitten, wat neerkomt op een monopolypositie.

Dit heeft volgens de aanklagers verregaande gevolgen: "Hogere prijzen, lagere kwaliteit en minder content voor film en televisie, wat schadelijk is voor bioscopen, televisiedistributeurs en uiteindelijk ook het publiek op elke bank en in elke bioscoopstoel in de Verenigde Staten."

Boete bij vertraging

Door deze aanklacht kan de overname dus worden vertraagd - daar lijkt het steeds meer op, gezien de pauze die nu is ingelast. Eigenlijk moet de overname op 30 september rond zijn - anders moet Paramount per aandeel 25 dollercent betalen, en dat elk kwartaal tot de overname is afgerond. Dat kan het bedrijf 650 miljoen dollar per kwartaal kosten.