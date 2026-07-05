Er zijn wereldwijd inmiddels 40 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 verkocht. Niet slecht voor een game die op release hevig werd bekritiseerd.

CD Projekt Red kondigde het nieuws van de 40 miljoen verkochte exemplaren op social media aan. Eerder werd al gemeld dat de uitbreiding Phantom Liberty ook 10 miljoen keer is verkocht. De 40 miljoen verkochte exemplaren maakt het in ieder geval een erg succesvol spel.

Cyberpunk 2077 verscheen in 2020. De verwachtingen lagen hoog nadat CD Projekt Red met The Witcher 3: Wild Hunt iedereen wegblies. Helaas mocht dat op de release van Cyberpunk niet zo zijn: het spel zal ondanks de gigantisch gedetailleerde spelwereld ook vol met bugs en andere problemen.

De jaren daarna bracht CD Projekt update na update voor de game uit, waarmee ze de ervaring sterk verbeterden. Tegenwoordig wordt de game dan ook als een van de beste moderne rpg's gezien, en is het een absolute aanrader.

Over Cyberpunk 2077

In Cyberpunk 2077 bezoeken spelers als 'V' de stad Night City. In deze futuristische stad raken ze verzeild in een complot en maken ze kennis met de virtuele 'blauwdruk' van een inmiddels overleden terrorist, genaamd Johnny Silverhand. Die rol wordt gespeeld door Keanu Reeves.

De game laat spelers zelf bepalen hoe ze bepaalde missies aanvliegen en hoe ze hun personage uitbouwen. Men kan bijvoorbeeld cyberware installeren om camera's te kunnen hacken of hele sterke armen te krijgen.

CD Projekt Red werkt al enige tijd aan een vervolg op Cyberpunk 2077. De stedelijke omgevingen in dat nog niet getoonde spel moeten volgens de ontwikkelaar nog Amerikaanser aanvoelen - ook omdat de game ditmaal in de VS wordt ontwikkeld.

Ook een anime