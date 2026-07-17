Games creëren in Roblox kan straks ook met AI

Het wordt in Roblox mogelijk om met prompts een compleet spel op het platform te creëren, zodat je er geen programmeerkennis nodig hebt.

Roblox noemt de nieuwe feature 'Build', en heeft dat gisteren aangekondigd. Met Build kunnen mensen straks door simpele prompts te geven complete games binnen Roblox creëren via generatieve AI. Daarvoor moet wel de mobiele app van Roblox worden gebruikt.

Daardoor komen er geen programmeerskills aan te pas: mensen hoeven alleen te omschrijven wat voor game ze willen maken, en de AI maakt dit vervolgens. Deze spellen kunnen net zoals door mensen gemaakte games in Roblox vervolgens door andere mensen gespeeld worden.

Games maken met tekstprompts

Daarom wordt dus Build geïntroduceerd, waarbij je simpele tekstprompts kunt invoeren, waarna de AI vervolgens een spel voor je bouwt. Dat zorgt er voor dat mensen die geen programmeerkennis hebben ook hun eigen Roblox-spelletjes kunnen creëren. Daarvoor wordt een mix tussen eigen AI-modellen en open-source-AI gebruikt.

"Build introduceert ‘mobile-first’ AI-creatie op Roblox, waardoor iedereen tekstprompts direct in de mobiele Roblox-app kan omzetten in een basisspel", zo wordt in een blogpost uitgelegd. "Een maker kan bijvoorbeeld typen: 'Laten we een gezellig avonturenspel maken dat zich afspeelt in een dicht bos met obstakels in de omgeving.' Build genereert vervolgens automatisch een uitgangspunt waarmee de maker verder kan werken, het spel kan testen, het met vrienden kan delen of op Roblox kan publiceren."

Het is de bedoeling dat deze met AI gemaakte spellen tussen de andere Roblox-spellen komen te staan in de lijsten. Daarbij worden ze op dezelfde manier gepromoot: wordt een spel vaker gespeeld, dan verschijnt hij vaker bovenaan lijsten.

Gedurende de komende maanden komt Build beschikbaar