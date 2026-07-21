J-hope, een van de zangers van de Zuid-Koreaanse band BTS, heeft op zijn Instagram wat lijkt op de Samsung Galaxy Z Fold 8 getoond, terwijl de vouwbare smartphone nog niet eens officieel onthuld is.

J-hope toonde wat lijkt op de smartphone in een filmpje op zijn Instagram. Het is waarschijnlijk dat het om de Galaxy Z Fold 8 gaat, omdat het een paspoortachtige vorm heeft, en de vouwbare smartphone naar verwachting dezelfde vorm zal hebben.

Hoe het kan dat J-hope de smartphone al aan de buitenwereld toont is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft hij een deal met Samsung om de smartphone alvast te gebruiken, maar of het de bedoeling was om de Z Fold 8 alvast aan de buitenwereld te vertonen, is onbekend.

Galaxy Unpacked komt er aan

Hoe dan ook hoeven we niet lang meer te wachten tot de Galaxy Z Fold 8 officieel onthuld. Dat gebeurt namelijk op het Galaxy Unpacked-evenement, waar de nieuwe vouwbare smartphones en smartwatches van Samsung worden aangekondigd. Dit evenement wordt morgen om 15:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden - meekijken kan via YouTube.

Over de Samsung Galaxy Z Fold 8

De Samsung Galaxy Z Fold 8 krijgt dus waarschijnlijk een nieuw formaat, dat lijkt op een paspoort. Oftewel minder lang, maar wel breder. Volgens geruchten gebruikt de vouwbare iPhone Ultra dit formaat ook, maar die is ook nog niet officieel aangekondigd.

De Galaxy Z Fold 8 draait volgens geruchten op de Snapdragon 8 Elite Gen 5 Galaxy en heeft een QHD+-scherm van 7,6 inch aan de binnenkant. De coverdisplay zou 5,5 inch hebben en ook een QHD+-resolutie hebben. Beide panelen zouden een verversingssnelheid van 120 Hz hebben. Daarnaast zou de smartphone twee 50-megapixelcamera's aan de achterzijde hebben. Er zouden ook twee selfiecamera's zijn van 10 megapixels.

Scherm van Flex Titanium

Samsung liet vorige week al weten dat het scherm van de smartphone gebruikmaakt van een nieuw materiaal genaamd Flex Titanium. Hierbij wordt een legeringfilm van titanium vlak onder het scherm geplaatst, met daaronder nog een plaat van titanium. Dit maakt het scherm een stuk steviger en vouwlijnen veel minder aanwezig, en dankzij een nieuwe techniek zullen ook luchtbellen niet zichtbaar zijn.