Sony zou hebben besloten om singleplayergames niet meer naar pc te brengen, maar alleen op PlayStation te publiceren, omdat de pc-versies van deze games te weinig geld opleveren.

Eerder dit jaar lekte de zeer betrouwbare Bloomberg-journalist Jason Schreier dat PlayStation Studios-baas Hermen Hulst aan werknemers zou hebben verteld dat het stopt met singleplayergames naar pc brengen. Dit terwijl het bedrijf de afgelopen jaren dat wel voor diverse games heeft gedaan. Multiplayergames zouden wel nog naar pc blijven komen, omdat die gedijen op een zo groot mogelijk publiek.

Pc-versies leveren Sony te weinig geld op

Schreier heeft inmiddels iets meer duidelijkheid over het waarom gegeven, omdat Sony sinds het vorige gerucht deze koerswijziging niet officieel heeft aangekondigd. "Er zit geen meerduidigheid in hun strategie", zo meldt hij op gameforum ResetEra. "Tijdens een meeting in een stadhuis een aantal weken geleden heeft Hermen Hulst aan werknemers verteld dat hun singleplayer verhalende games alleen nog maar naar PlayStation komen."

Schreier vervolgt: "Hij legde uit dat de pc-versies van die games te weinig geld opleverden, en dat ze hun IP geassocieerd willen houden met hun eigen platform. Ik heb dit van twee mensen die het hem hebben horen zeggen bevestigd gekregen."

Koerswijziging

Sony bracht zijn games voorheen altijd alleen naar PlayStation-consoles, maar een aantal jaren geleden bracht het steeds meer games ook naar pc - al was het in veel gevallen wel pas ruim na de release op PlayStation. Zo zijn diverse grote franchises als God of War en The Last of Us ooko op pc verschenen. De laatste tijd zijn er echter geen pc-versies meer aangekondigd, wat overeen komt met de bovenstaande geruchten.