De Xbox 360 kon zomaar kapot gaan, waarna je de 'red ring of death' te zien kreeg. De eerste Steam Machine-eigenaren maken nu melding van een soorgelijk probleem in de vorm van de 'red line of death'.

Ten tijde van de Xbox 360 gingen de consoles van Microsoft regelmatig kapot. Wanneer men een 'red ring of death' kreeg, zag men een rode ring rondom het Xbox-logo op de console. Dat betekende meestal dat je console niet meer te redden was en dat het tijd werd voor een nieuwe. Het kwam zo veelvuldig voor, dat het Microsoft meer dan een miljard dollar aan reparatiekosten heeft gekost.

Een GPU-probleem

De Steam Machine wordt pas sinds deze week verstuurd, maar toch is er al een melding van een gebruiker die een kapot exemplaar heeft ontvangen. Er zit namelijk een LED-licht aan de voorkant van het systeem, en die wordt ook gebruikt om problemen met het apparaat weer te geven. Zo geeft een knipperende, rode lijn aan de rechterhelft van het LED-licht aan dat de GPU naar de knoppen is. Dat heeft de persoon in kwestie dus meegemaakt.

Op Reddit plaatste de consument in kwestie een foto van de situatie, en het duurde niet lang voordat het internet dit bestempelde als de 'red line of death', als een 'ode' aan de kapotte Xbox 360-consoles. Het probleem dit zich al vrij snel na een eerste speelsessie met de Steam Machine voor: de persoon in kwestie had vijf minuten No Man's Sky gespeeld, waarna hij een systeemupdate installeerde en de rode lijn verscheen.

Hoeveelheid problemen zijn nog onbekend

Het is niet bekend hoeveel mensen dit probleem zullen ondervinden - daar is het simpelweg nog te vroeg voor. Het is echter niet ongekend dat nieuwe hardware nog wat kinderziektes heeft. Of zoals iemand op Reddit zegt: "Bedankt voor het bètatesten." Op deze ondersteuningspagina voor de Steam Machine zijn in ieder geval de betekenissen van de verschillende lichten op het apparaat te zien.

De Steam Machine

De eerste mensen die een Steam Machine wilden reserveren konden dat afgelopen week doen, waarna ze een e-mail ontvingen met bestelmogelijkheden. Men kan zich nu aanmelden voor de wachtlijst, en wanneer men aan de beurt is ontvangt men ook een e-mail. De instapversie van de Steam Machine kost 1039 en komt zonder controller, al zijn er ook bundels met de controller beschikbaar, alsmede een versie met meer opslagruimte.

De Steam Machine is een compacte woonkamer-pc van Valve, de maker van het Steam-platform. Het apparaat is een kubus van ruwweg 16 centimeter bij 16 centimeter en is bedoeld om op een tv of op een bureau te gebruiken. Vergelijkbaar met de Steam Deck dus, maar dan als vaste mini-pc voor thuis, met aanzienlijk meer rekenkracht.

Onder de behuizing zitten deels op maat gemaakte AMD-chips. De processor is gebaseerd op de Zen 4-architectuur met 6 cores, 12 threads en een maximale kloksnelheid van 4,8 GHz. De grafische chip is gebaseerd op RDNA 3 met 28 compute-units en 8 GB GDDR6-videogeheugen, vergelijkbaar met de Radeon RX 7600. Daarbij komt 16 GB DDR5-werkgeheugen.

Valve richt zich met deze hardware op soepel gamen op 1080p en 1440p. 4K is technisch haalbaar via FSR-upscaling, maar native 4K-gamen in veeleisende titels is niet het doel van dit apparaat. Wie dat wil, is beter af met een krachtiger desktop-pc.