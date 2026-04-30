Spiders, de Franse ontwikkelaar van Greedfall en Steelrising, wordt gesloten door uitgever Nacon.

De ontwikkelaar bevestigde dit op social media. "Na een lange periode zonder duidelijke antwoorden, hebben we de bevestiging gekregen dat Spiders wordt gesloten." Geplande dlc voor Greedfall 2: The Dying World komt nog wel uit, maar wordt uitgebracht door Nacon.

"Het spijt ons dat het hier op uitloopt en we willen iedereen bedanken voor alle ondersteuning in de loop der jaren. Als je nog vragen hebt of problemen met games, neem dan direct contact op met Nacon aangezien we niet meer kunnen reageren." De studio staakt vanaf direct dan ook alle werkzaamheden.

Begin dit jaar bleek dat het Franse bedrijf Nacon geldproblemen had. Het bedrijf, dat naast games ook game-accessoires uitgeeft, vroeg uitstel van betaling een gerechtelijke reorganisatie aan. Dat komt omdat moederbedrijf Bigben Interactive geen financiering kon verkrijgen bij de bank, en daardoor een eerdere lening niet terugbetaald kon worden. Nacon kreeg achttien maanden om dit op te lossen. Nu blijkt dus dat Spiders slachtoffer is geworden van de situatie.