Harry Krueger, de regisseur van culthit Returnal, heeft een nieuwe studio opgericht waarmee hij aan een nieuwe singleplayergame werkt.

Krueger stond bij ontwikkelaar Housemarque aan het hoofd van de ontwikkeling van Returnal, een in 2021 voor PlayStation 5 uitgekomen actiegame die bij een specifiek publiek erg goed in de smaak viel dankzij de bikkelharde en precieze gameplay. Onlangs bracht de studio nog spiritueel vervolg Saros uit.

Krueger - die ook aan games als Resogun en Nex Machina werkte - vertrok in 2023 echter bij Housemarque. Hij heeft nu in Finland de nieuwe studio Cosmic Division opgericht, waar hij zijn jarenlange ervaring rondom het maken van prijswinnende actie-ervaringen wil verbreden.

"Bij Cosmic Division willen we op onze sterke eigenschappen bouwen terwijl we een nieuwe identiteit vinden via verfrissende thema's, ideeën en talent. We geloven dat er altijd ruimte is voor games die op tijdloze waarden woorden gebouwd, die de speler vertrouwen en een blijvende impact maken."

Veel details over de eerste game van Cosmic Division zijn er nog niet, maar duidelijk is dat er aan een singleplayergame wordt gewerkt voor pc en console die "zonder excuses een focus heeft op gameplay". Daarbij moet het verhaal van het spel "een sterke emotionele resonantie" krijgen.