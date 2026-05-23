Meta werkt aan een losstaande app genaamd Forum, waarin informatie uit Facebook-groepen worden weergegeven.

In de app, die op dit moment nog maar in een paar regio's op de iOS App Store beschikbaar is, worden berichten uit Facebook-groepen in een feed weergegeven. Mensen loggen in de app dan ook in met hun Facebook-account, en zien de groepen die ze volgen. Ook kan men interesses opgeven zodat informatie uit andere groepen wordt getoond.

De app is dan ook bedoeld om op een andere manier interactie te hebben met Facebook-groepen, en bevat niets dat ook niet op Facebook staat. Reacties die via de app op groepberichten worden gegeven, komen dan ook gewoon op Facebook te staan.

Via de app kan men ook groepen beheren als administator, en er is ook een Ask-functie waarin mensen vragen kunnen stellen over allerlei onderwerpen. Vervolgens wordt er gezocht in groepen om antwoorden te vinden.