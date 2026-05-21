Ubisoft heeft zijn fiscale jaarcijfers over het afgelopen boekjaar, 2025-2026, bekendgemaakt. Daaruit blijkt dat het Franse gamebedrijf een recordverlies van bijna 1,5 miljard euro heeft bereikt.

Het bedrijf verwacht het volgende boekjaar niet veel beter te draaien. Sterker nog: er zou dan wel eens nog meer verlies gedraaid kunnen worden. Dit omdat er minder gamereleases gepland zijn dan het afgelopen fiscale jaar.

Ubisoft wijdt de huidige verliezen met name aan de herstructurering waar het bedrijf middenin zit. Het bedrijf kondigde begin dit jaar aan zijn ontwikkelstudio's en gamefranchises in vijf 'creatieve huizen' onder te willen brengen. Een daarvan is bijvoorbeeld het samen met Tencent Studio opgerichte Vantage Studios, waar Assassin's Creed, Rainbow Six en Far Cry onder vallen. Het bedrijf annuleerde het afgelopen boekjaar ook diverse games, waaronder de remake van Prince of Persia: The Sands of Time.

De uitgever heeft echter wel bevestigd dat er voor april 2029 nieuwe games in de Assassin's Creed-, Far Cry- en Ghost Recon-franchises uitkomen. Officieel zijn deze nieuwe games nog niet (of nauwelijks) aangekondigd. Er gaan bijvoorbeeld geruchten over twee Far Cry-games, waarbij eentje zich op de singleplayerervaring en een andere op een multiplayer-extration-shooter-ervaring richt. Daarbij is zo goed als duidelijk dat Ubisoft ook aan een horrorervaring in de vorm van Assassin's Creed Hexe werkt.

Als onderdeel van de herstructurering heeft Ubisoft in het afgelopen fiscale jaar ook ongeveer 1200 werknemers ontslagen. Ondanks dat werken er nog zo'n 16.590 mensen bij het bedrijf. Ubisoft verwacht het komende fiscale jaar nog meer ontslagrondes door te voeren.