De Steam Controller heeft een unieke feature: hij schreeuwt letterlijk wanneer je hem laat vallen.

De eerste consumenten hebben de gloednieuwe controller van Valve ontvangen, en zijn daar achter gekomen. Wanneer je de controller ergens op laat vallen, laat hij de beroemde 'Wilhelm Scream' horen. Dat is een iconische schreeuw die sinds 1951 in meer dan 400 films, series en games wordt ingezet als easter egg, waaronder in Star Wars-films.

Een interessant detail is dat de controller geen speakers heeft. Om toch iets te laten horen dat op de Wilhelm Scream lijkt, worden waarschijnlijk de motoren voor haptische feedback ingezet. Overigens moet de pc van de speler zich in de Steam Big Picture-modus bevinden om dit te laten werken.

De Steam Controller - die 99 euro kost - is bedoeld om alle games in je Steam-bibliotheek te spelen, of dat nou op pc, laptop, Steam Deck, of de aankomende Steam Machine of Steam Frame is. De controller wordt geleverd met de 'Puck', waarmee een draadloos signaal wordt verstuurd om de controller te verbinden en die ook als oplaadstation voor de controller dient.