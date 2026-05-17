Sega heeft vijf jaar geleden aangegeven dat het aan een zogenaamde 'Super Game' werkte, maar dat onaangekondigde spel is nu geannuleerd. Daarbij wil het bedrijf zich minder op free-to-play-games gaan richten.

Dat maakte het bedrijf bekend bij het onthullen van diens kwartaalcijfers. Daarbij zullen liveservicegames en free-to-play-games een minder grote focus bij het bedrijf krijgen, gebaseerd op de matige prestaties van Sonic Rumble Party en het feit dat de aankoop van Angry Birds-maker Rovio Sega in 2023 weinig heeft opgeleverd.

Meer dan honderd ontwikkelaars die aan free-to-play-games bij Sega werkten, zijn nu overgezet naar ontwikkelteams waar aan "volledige games" wordt gewerkt, met een focus op belangrijke IP's van het bedrijf. Sega is nog steeds van plan om klassieke franchises als Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage en Jet Set Radio nieuw leven in te blazen met nieuwe games.