Overwatch is natuurlijk een compleet andere game dan Fortnite - een hero-shooter om precies te zijn, terwijl Fortnite een battle royale-game is. Nadat eerder dit jaar de samenwerking al lekte, heeft Epic Games de cross-over inmiddels onthuld, en hij komt vandaag al beschikbaar.

Dat betekent dat de Overwatch-personages D.Va, Genji, Tracer en Mercy in Fortnite beschikbaar komen. Veel details zijn er op moment van schrijven nog niet, maar duidelijk is dat er ook elementen uit de Overwatch-maps in de game arriveren. Zo zijn er delen van Overwatch-maps King's Row in de Fortnite-locatie Sandy Strip te zien. Ook de wapens van de personages komen beschikbaar.