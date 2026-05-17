Amazon heeft bevestigd dat de ontwikkeling van een mmorpg gebaseerd op The Lord of the Rings is geannuleerd.

De gamedivisie van het bedrijf werkte al geruime tijd aan een mmo gebaseerd op het populaire universum van schrijver J.R.R. Tolkien. Vorig jaar werden er al veel mensen ontslagen bij de divisie, en sowieso lijkt er tegenwoordig een minder nadrukkelijke focus op games te liggen. Het is dus geen grote verrassing dat de game er niet meer komt.

Aan Eurogamer liet Amazon weten echter wel aan andere games te werken, met alsnog plannen om een The Lord of the Rings-game uit te brengen. Het moet dan wel om een idee gaan doen recht doet aan het universum rondom de boeken. Amazon werkt daarvoor samen met Embracer, dat de rechten op games en series gebaseerd op The Lord of the Rings bezit.

Er gaan overigens al enige tijd geruchten dat Warhorse Studios - bekend van de Kingdom Come: Deliverance-spellen - aan een openwereldgame rondom The Lord of the Rings werkt. Ook zou Crystal Dynamics - bekend van de Tomb Raider-spellen - er bij betrokken zijn.