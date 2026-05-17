De gamedivisie van het bedrijf werkte al geruime tijd aan een mmo gebaseerd op het populaire universum van schrijver J.R.R. Tolkien. Vorig jaar werden er al veel mensen ontslagen bij de divisie, en sowieso lijkt er tegenwoordig een minder nadrukkelijke focus op games te liggen. Het is dus geen grote verrassing dat de game er niet meer komt.
Aan Eurogamer liet Amazon weten echter wel aan andere games te werken, met alsnog plannen om een The Lord of the Rings-game uit te brengen. Het moet dan wel om een idee gaan doen recht doet aan het universum rondom de boeken. Amazon werkt daarvoor samen met Embracer, dat de rechten op games en series gebaseerd op The Lord of the Rings bezit.
Er gaan overigens al enige tijd geruchten dat Warhorse Studios - bekend van de Kingdom Come: Deliverance-spellen - aan een openwereldgame rondom The Lord of the Rings werkt. Ook zou Crystal Dynamics - bekend van de Tomb Raider-spellen - er bij betrokken zijn.
The Lord of the Rings-fans kunnen in ieder geval wel naar andere vormen van media uitkijken. Onlangs werd aangekondigd dat het derde seizoen van de Amazon Prime Video-serie The Rings of Power op 11 november begint, en vanaf 17 december draait de live-action film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum in de bioscoop.