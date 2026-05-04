Sega en Lego brengen een Lego-versie van de klassieke Mega Drive-console uit.

De console, die in de Verenigde Staten bekendstond als de Genesis, bestaat in Lego-vorm uit 479 steentjes en is 4 centimeter hoog, 6 bij 16 centimeter breed en 12 centimeter diep. De set komt op 1 juni uit en kost 39,99 euro. De set kan zowel als Mega Drive en als Genesis worden weergegeven.

Aldus Lego: Deze displayset vormt een eerbetoon aan een klassiek game-icoon en laat gamers hun eigen versie van de originele Sega-gameconsole creëren. Het model kan worden gebouwd als de Sega Genesis of de Sega Mega Drive. Beide opties bevatten twee afneembare controllers en decoratieve stickers. Dit is een geweldig cadeau voor jongens en meisjes dat na het bouwen als retrogamedecoratie kan worden neergezet."