Hackers claimen een manier te hebben gevonden om de DRM-beveiliging van Denuvo voor games te omzeilen. Het bedrijf achter Denuvo - Irdeto - neemt nu dan ook andere stappen om games te beveiligen tegen illegaal gebruik.

De hackers, die zichzelf 'DenuvOwO' noemen, claimen een manier te hebben gevonden om door de Denuvo-check te kunnen komen met illegale versies van games. Veel games maken gebruik van de Denuvo DRM-technologie, waarmee het onmogelijk zou moeten zijn om illegale kopieën van games te verspreiden.

De hackers claimen dat om de DRM-check te omzeilen, men wel een driver moet installeren op kernelniveau, wat risico's met zich meebrengt voor de gebruiker. Het resultaat zou zijn dat games die beschermd worden met Denuvo illegaal gespeeld kunnen worden, zelfs op dag van release.

Als reactie op de situatie werkt Denuvo al enkele weken aan een maatregel. Het zou daarbij gaan om een nieuwe Denuvo-check die elke twee weken verplicht gedaan wordt om de games in kwestie te kunnen blijven spelen. Hoewel het nog niet is bevestigd dat deze nieuwe maatregel is doorgevoerd, melden gebruikers dat dit al is gebeurd in games van 2K Games, waaronder Marvel's Midnight Suns en NBA 2K26. Volgens eerste berichten kan deze check overigens ook omzeild worden.