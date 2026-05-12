Door de illegale, gelekte versie van Forza Horizon 6 te spelen kunnen spelers toegang tot de gehele Forza Horizon-reeks verliezen of zelfs een volledige hardware-ban krijgen, al is niet duidelijk hoe dat laatste precies werkt.

Afgelopen weekend lekte de pc-versie van Forza Horizon 6, een game die pas over enkele dagen officieel uitkomt. Daardoor kunnen mensen bijvoorbeeld via torrents een illegale versie van het racespel downloaden en spelen.

Ontwikkelaar Playground Games heeft inmiddels laten weten op de hoogte te zijn van de situatie. Daarbij laat het bedrijf weten dat het niet komt omdat de game te vroeg is geüpload via Steam. Wat de reden dan wel is, is niet bekend.

Ook heeft Playground Games gemeld streng op te treden tegen de mensen die het spel illegaal spelen. "Waaronder bans op de franchise en hardware." Hoe dat laatste werkt op een pc is niet helemaal duidelijk, maar het mag voor zich spreken dat het verregaande gevolgen kan hebben als mensen besluiten de illegale versie op te starten.

Over Forza Horizon 6

Spelers arriveren in Forza Horizon 6 in Japan als toerist, en werken zich langzaam maar zeker omhoog in de racewereld door mee te doen aan festivals. Er zitten op release meer dan 550 wagens in de game. Elke auto reageert zo realistisch mogelijk op de weg en het dynamische weer.

Er zijn verschillende aanpasbare garages te vinden in de spelwereld. Spelers bepalen zelf het uiterlijk van deze garages en kunnen hier hun auto's showen. Daarnaast is er de Estate, een uitgebreid landschap waar spelers gedurende het spel hun eigen thuishaven kunnen opbouwen.