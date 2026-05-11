Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een vragensessie na het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. Daarbij laat het bedrijf weten dat de ontwikkeling soepel verloopt en dat alles er op wijst dat de gewenste kwaliteitsstandaard bereikt wordt. Ook werd duidelijk gemaakt dat de eerste concrete details over het spel dit jaar nog volgen.
Volgens Shift Up past het zelf uitgeven van Stellar Blade 2 beter bij de strategie van het bedrijf. Zo kan het beter bepalen wat de marketingstrategie wordt. Shift Up impliceert ook dat het de bedoeling is dat het vervolg op meerdere platforms tegelijk uitkomt. Het eerste deel kwam in 2024 exclusief voor PlayStation 5 uit en pas veertien maanden later op pc.
Shift Up heeft er al eerder naar gehint dat de eerste Stellar Blade - en mogelijk dus ook het vervolg - naar andere systemen buiten PlayStation 5 en pc komt. Tijdens de recente vragensessie hintte het bedrijf daar wederom naar, maar werd geen concrete aankondiging gedaan.
Over Shift Up gesproken: het bedrijf kondigde eerder dit jaar aan het nieuwe bedrijf van Resident Evil-bedenker Shinji Mikami te hebben gekocht. Unbound is de nieuwe in Tokio gevestigde ontwikkelstudio die Shinji Mikami in 2023 oprichtte nadat hij vertrok bij zijn vorige ontwikkelstudio, Hi-Fi Rush-ontwikkelaar Tango Gameworks.