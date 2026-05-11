Ontwikkelaar Shift Up gaat het vervolg op Stellar Blade zelf uitgeven. Het eerste deel werd nog door Sony uitgebracht.

Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens een vragensessie na het bekendmaken van zijn kwartaalcijfers. Daarbij laat het bedrijf weten dat de ontwikkeling soepel verloopt en dat alles er op wijst dat de gewenste kwaliteitsstandaard bereikt wordt. Ook werd duidelijk gemaakt dat de eerste concrete details over het spel dit jaar nog volgen.

Volgens Shift Up past het zelf uitgeven van Stellar Blade 2 beter bij de strategie van het bedrijf. Zo kan het beter bepalen wat de marketingstrategie wordt. Shift Up impliceert ook dat het de bedoeling is dat het vervolg op meerdere platforms tegelijk uitkomt. Het eerste deel kwam in 2024 exclusief voor PlayStation 5 uit en pas veertien maanden later op pc.

Shift Up heeft er al eerder naar gehint dat de eerste Stellar Blade - en mogelijk dus ook het vervolg - naar andere systemen buiten PlayStation 5 en pc komt. Tijdens de recente vragensessie hintte het bedrijf daar wederom naar, maar werd geen concrete aankondiging gedaan.