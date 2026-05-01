Microsoft rolt vanaf vandaag de Xbox-modus uit voor Windows 11-pc's, die speciaal voor gamers bedoeld is.

De Xbox-modus moet gamers een geoptimaliseerde game-ervaring bieden op deze apparaten, vergelijkbaar met Steams Big Picture-modus. In een voor controllers geschikte omgeving kan men door de gamebibliotheek scrollen, games opstarten en weer terugschakelen naar Windows 11.

Daarbij worden ook games weergegeven die via andere pc-winkels zijn gekocht, zoals Steam en Epic Games Store, zolang die games geïnstalleerd staan op het apparaat.

De Xbox-modus wordt vanaf vandaag uitgerold in diverse regio's voor pc's, laptops en tablets die op Windows 11 draaien. Of Nederland en België daar bij zitten is niet duidelijk, maar hoe dan ook belooft Microsoft de komende weken meer regio's toe te voegen. De Xbox-modus was al beschikbaar via de ROG Xbox Ally-pc-handheld.

Om de Xbox-modus zo snel als mogelijk te downlooaden, moeten mensen op Windows 11 instellen dat ze nieuwe updates voor het besturingssysteem meteen installeren zodra die beschikbaar zijn.