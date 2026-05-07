De sciencefiction-mmorpg Eve Online gaat worden ingezet om de AI-modellen van Google op te trainen.

Dat werd via een artikel op de website van het bedrijf aangekondigd. De ontwikkelaar van de game, CCP Games, zal voortaan onafhankelijk verder gaan van uitgever Pearl Abyss. Daar hebben ze 120 miljoen dollar voor aan de uitgever betaald. De studio heeft nu een eigen raad van bestuur. Daarbij veranderen ze hun naam naar Fenris Creations.

Het bedrijf heeft daarnaast een samenwerking met Google's AI-onderzoeksdivisie Google DeepMind aangekondigd. Dit houdt in dat een offline versie van Eve Online ingezet gaat woorden om AI-modellen in een gecontroleerde omgeving te testen, onder andere op geheugen. Ook is het de bedoeling dat er nieuwe gameplayervaringen gebaseerd op AI uit deze samenwerking komen. Simulatiegames als Eve Online zouden volgens Google ideaal zijn voor het ontwikkelen en testen van AI.