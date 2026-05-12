Yamaha komt met twee nieuwe AV-receivers voor de huiskamer: de RX300A en de RX500A. Beide modellen zijn gericht op wie thuis een volwaardige bioscoopervaring wil, met ondersteuning voor de nieuwste video- en audiostandaarden.

De RX300A biedt 5.2-kanaals surroundgeluid met Dolby Atmos, de RX500A gaat een stap verder met 7.2 kanalen. Beide modellen ondersteunen 4K bij 120 beelden per seconde en 8K bij 60 beelden per seconde, inclusief HDR-formaten als Dolby Vision en HDR10+. Voor gamers is er ondersteuning voor ALLM en VRR, functies die invoervertraging verminderen en schermscheuren voorkomen. Via HDMI eARC wordt hoogwaardige audio van de tv via één kabel teruggestuurd naar de receiver.

De achterzijde van de De RX300A met alle aansluitmogelijkheden.

Een meegeleverde meetmicrofoon analyseert de akoestiek van de ruimte en de kenmerken van de aangesloten luidsprekers, waarna de receiver het geluid automatisch optimaliseert. Beide modellen ondersteunen meerdere luidsprekeropstellingen, van traditioneel surroundgeluid met virtuele hoogte-effecten tot configuraties met inbouwluidsprekers of naar boven gerichte luidsprekers in het plafond.

Bijzonder aan het ontwerp is de zogenoemde A.R.T. Wedge: een vijfde voet in het midden van de behuizing die samen met de vier buitenste voeten trillingen verspreidt en de stabiliteit vergroot. Yamaha past dit toe om resonantie te verminderen en de geluidskwaliteit scherper te houden. Ook de interne indeling van componenten en bekabeling is afgestemd op minimale onderlinge beïnvloeding, gebaseerd op luistertests.

Voor het dagelijks gebruik zijn er voorinstellingen via zogeheten Scene-knoppen: tot vier gepersonaliseerde combinaties van ingang en geluidsinstellingen, direct op te roepen via het voorpaneel of de afstandsbediening. Daarnaast zijn er vaste geluidsmodi beschikbaar, waaronder Pure Direct en Stereo voor muziek, een filmmodus en een nachtmodus voor zacht en gebalanceerd geluid op late uren.

Het verschil tussen de twee modellen zit naast het aantal kanalen vooral in de netwerkfuncties. De RX500A heeft wifi en ondersteunt Spotify Connect, Google Cast, AirPlay 2, TIDAL Connect en Qobuz Connect. De RX300A heeft dat niet en is aangewezen op Bluetooth, maar wel met Multipoint: twee apparaten tegelijk gekoppeld houden en naadloos tussen beide schakelen.

De voorzijde van de RX500A.

Yamaha maakt al sinds 1986 AV-receivers en volgen het bedrijf bouwen de nieuwe modellen bouwen voort op die erfenis, waarbij de kennis van instrumentenbouw en akoestiek uit concertzalen volgens het merk hoorbaar terugkomt in de geluidskwaliteit.