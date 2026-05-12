Firefox is misschien niet de browser die standaard op je pc staat, maar wel een van de slimste die je kunt gebruiken. Mozilla zet al jaren stevig in op privacy, zonder dat je daarvoor hoeft in te leveren op gemak. Juist dat maakt Firefox interessant: de browser is snel, rustig in gebruik en zit vol handige functies die veel mensen nauwelijks kennen. Van slimme tabbladen en ingebouwde vertaalknoppen tot AI-hulp en een verrassend goede leesmodus: met deze 20 tips gebruik je Firefox een stuk slimmer.

In dit artikel We laten zien hoe je Firefox slimmer en prettiger gebruikt. Je ontdekt hoe je bladwijzers, wachtwoorden en tabbladen beter organiseert, hoe je rustiger leest met de leesmodus en hoe je sneller werkt met functies als tabbladgroepen, picture-in-picture en de zijbalk. Ook laten we zien hoe je Firefox verder naar je hand zet met extensies, thema's en een aangepaste werkbalk. Daarnaast kijken we naar de ingebouwde privacyfuncties van Firefox. Je leest hoe je veiliger surft met een privévenster, strengere privacyfilters en lokale vertalingen, en hoe je extra hulp krijgt van functies als AI-chatbots, pdf-bewerking en synchronisatie tussen al je apparaten. Zo haal je meer uit Firefox dan alleen een browser om websites mee te openen.

Tip 1: Browsegegevens importeren

Zodra je Firefox installeert, verschijnt er een optie om gegevens uit een andere browser te importeren. Wel zo fijn, want je hoeft dan niet handmatig alle bladwijzers toe te voegen. Heb je deze optie weggeklikt of staat Firefox al langer op jouw systeem? Geen probleem, want je zet naderhand alsnog browsegegevens over. Klik rechtsboven op Toepassingsmenu openen (knop met drie horizontale streepjes) en Instellingen. Via Gegevens importeren selecteer je de gewenste browser, bijvoorbeeld Chrome of Edge. Bevestig met Importeren. Voor het kopiëren van wachtwoorden uit Chrome is een extra stap vereist. Volg de aanwijzingen of kies Overslaan.

Importeer eenvoudig bladwijzers en de surfgeschiedenis uit Chrome.

Tip 2: Synchroniseren

Firefox is voor alle bekende besturingssystemen beschikbaar. Hierdoor gebruik je deze browser op vrijwel iedere pc, laptop, tablet en smartphone. Vanzelfsprekend wil je op elk apparaat toegang tot jouw opgeslagen bladwijzers en wachtwoorden. Gebruik hiervoor de synchronisatiefunctie. Ga naar Toepassingsmenu openen en klik achter Synchroniseren en gegevens opslaan op Aanmelden. Je creëert in enkele stappen een Mozilla-account. Bepaal daarna zelf welke gegevens je wilt synchroniseren. Klik achtereenvolgens op Toepassingsmenu openen, jouw e-mailadres, Synchronisatie-instellingen en Synchronisatie beheren. Plaats of verwijder vinkjes voor de bewuste gegevens en kies Opslaan.

Wil je op ieder apparaat dezelfde bladwijzers, instellingen en add-ons gebruiken?

Tip 3: Inhoud nieuw tabblad

Klik je rechts naast het huidige tabblad op het plusteken, dan open je een vers tabblad. Beslis zelf wat je op deze Firefox-startpagina te zien krijgt. Ga naar Toepassingsmenu openen / Startpagina en neem de opties bij het onderdeel Firefox-startpagina-inhoud eens rustig door. Geef bijvoorbeeld aan hoeveel rijen met snelkoppelingen je wilt weergeven. Dit betreft opgeslagen en bezochte websites. Wanneer Zoeken op het web is aangevinkt, bevat het nieuwe tabblad ook een zoekveld. Tot slot kun je Firefox ondersteunen uitvinken, zodat gesponsorde snelkoppelingen achterwege blijven.

Duik in de instellingen om gesponsorde snelkoppelingen van bedrijven als Temu en Amazon te verbergen.

Tip 4: Leesmodus

In een online artikel staat vaak allerlei onnodige poespas. Denk onder andere aan afbeeldingen, video's, pictogrammen en advertenties. Firefox verbergt op jouw verzoek in één klap alle drukke opmaak, waardoor jij je beter kunt concentreren. Open een webartikel en klik helemaal rechts van de adresbalk op het pictogram Lezerweergave in-/uitschakelen. Je kunt als alternatief ook op F9 van het toetsenbord drukken. De tekst oogt nu een stuk rustiger. Gebruik de opties in de compacte werkbalk om het lettertype, de tekengrootte en de regelafstand te wijzigen. Daarnaast laat je de tekst desgewenst hardop voorlezen.

Geen zin om zelf een ellenlange tekst te lezen? Luister dan naar de voorleesstem van Firefox.

Tip 5: Webpagina's vertalen

Als je regelmatig buitenlandse websites bezoekt, komt de ingebakken vertaalfunctie goed van pas. Klik rechts van de adresbalk op het pictogram Probeer privévertalingen in Firefox – Beta. Kies in het kleine pop-upvenster de gewenste taal en bevestig met Vertalen. Het is ook mogelijk om een deel van de tekst in het Nederlands te tonen. Selecteer een paar zinnen en klik met de rechtermuisknop. Kies vervolgens Selectie vertalen naar het Nederlands. Nuttig om te weten is dat Firefox nog volop aan zijn vertaalfuncties sleutelt.

Tip 6: Privévenster

Firefox staat bekend als een browser zonder datahonger. Uiteraard worden er wel allerlei gegevens lokaal opgeslagen. Wie dat liever niet wil, opent gewoon een privévenster. In dat geval verwijdert Firefox automatisch alle cookies, de geschiedenis en overige websitegegevens. Klik achtereenvolgens op Toepassingsmenu openen en Nieuw privévenster. Op Windows-systemen verschijnt er vervolgens een optie om deze privéfunctie aan de taakbalk vast te maken.

Koop je als verrassing een cadeautje voor jouw partner, dan doe je dat bij voorkeur in een privévenster.

Tip 7: AI-chatrobots

Firefox heeft sinds kort een apart venster met AI-diensten. Deze chatrobots helpen je onder andere door begrippen uit te leggen en teksten samen te vatten. Klik linksboven zo nodig op Zijbalk tonen (pictogram met rechthoek). Klik daarna op AI-chatrobot openen (pictogram met sterretje). Je kiest nu tussen verschillende bekende diensten, bijvoorbeeld ChatGPT, Copilot of Google Gemini. Via Doorgaan opent de gekozen AI-tool in het linkerdeelvenster. Log eventueel in met jouw accountgegevens van de bewuste dienst. De knop Pagina samenvatten komt ongetwijfeld weleens van pas. Je kunt overigens soepel tussen de verschillende AI-tooltjes switchen.

Met welke AI-chatrobot ga jij in Firefox aan de slag?

Tip 8: Extensies

Van oudsher staat Mozilla's browser bekend om zijn enorme aanbod aan extensies. Dit zijn hulpjes waarmee je Firefox kunt uitbreiden, zoals een wachtwoordmanager, adblocker en afbeeldingenzoeker. Navigeer naar Toepassingsmenu openen en Extensies en thema's. Wanneer er al uitbreidingen zijn geïnstalleerd, zie je ze hier staan. Klik onderaan op Meer add-ons zoeken en snuffel rond in het overweldigende aanbod. Iets uitproberen? Open de detailpagina van deze extensie en kies Toevoegen aan Firefox / Toevoegen. Je kunt best een paar extensies installeren, maar overdrijf het niet. Ze vertragen namelijk je browser.

De gratis wachtwoordbeheerder Bitwarden is een populaire extensie voor Firefox.

Tip 9: Fris thema

Je past het uiterlijk van Firefox eenvoudig aan. Ga naar Toepassingsmenu openen, Extensies en thema's en Thema's. Wie weet staat hier al iets voor je bij. Je kunt bijvoorbeeld een donkere of lichte vormgeving activeren. Klik in dat geval bij het gewenste thema op Inschakelen. Als je een origineler uiterlijk wilt, klik je helemaal onderaan op Meer thema's zoeken. Je sorteert het aanbod op een categorie van jouw voorkeur, bijvoorbeeld Feestdagen, Landschap, Natuur, Muziek of Seizoensgebonden. Zie je iets moois? Klik dan op Thema installeren / Toevoegen.

Firefox heeft onder andere dit donkere standaardthema in huis.

Tip 10: Zijbalk aanpassen

Naast de eerder besproken AI-chatrobot geeft de zijbalk je ook toegang tot bladwijzers, openstaande tabbladen op jouw andere apparaten en de surfgeschiedenis. Verder komen hierin mogelijk diverse geïnstalleerde extensies terecht, bijvoorbeeld een wachtwoordmanager. Je past de indeling naar eigen smaak aan. Klik linksboven zo nodig op de knop Zijbalk tonen en klik vervolgens helemaal onderaan op het pictogram met het tandwiel. Zet vinkjes voor alle onderdelen die je vanuit de zijbalk voortaan wilt oproepen. Daarnaast is er een optie om dit deelvenster desgewenst naar rechts te verplaatsen.

Tip 11: Kleurcode achterhalen

Zie je ergens op het web een mooi kleurtje? Dankzij Firefox achterhaal je moeiteloos de juiste hexadecimale kleurcode. Klik achtereenvolgens op Toepassingsmenu openen / Meer hulpmiddelen / Pipet en beweeg de muisaanwijzer naar de juiste positie. Met behulp van het virtuele vergrootglas kun je heel precies mikken. Klik op de linkermuisknop om de kleurcode naar het klembord te kopiëren. Je kunt de code nu pakweg in een e-mail, chatbericht of tekstdocument plakken.

Gebruik het pipet om de exacte kleurcode van een mooi logo te achterhalen.

Tip 12: Tabbladgroepen

Ieder scherm heeft maar een beperkte ruimte voor tabbladen. De ontwikkelaars van Firefox hebben daar met tabbladgroepen iets slims op bedacht. Op die manier kun je bijvoorbeeld websites voor werk en privé duidelijk scheiden. Klik met de rechtermuisknop op de naam van een tabblad en kies Tabblad aan nieuwe groep toevoegen. Geef deze groep een relevante naam en selecteer een kleur. Je voegt in het vervolg simpel verse websites aan deze groep toe. Klik wederom met de rechtermuisknop op een openstaande tab en ga opnieuw naar Tabblad aan nieuwe groep toevoegen. Klik nu op de bestaande groep. Je kunt tabbladgroepen op elk moment in en uit elkaar vouwen.

Stop soortgelijke websites in een tabbladgroep.

Tip 13: Tabbladen vastpinnen

Veel mensen gebruiken in hun browser veelal dezelfde onlinediensten, zoals webmail, een agenda en nieuwssites. Je kunt deze tabbladen aan Firefox vastpinnen. Klik met de rechtermuisknop op de titel van het tabblad en kies Tabblad vastmaken. Elke keer wanneer je de browser opstart, zie je linksboven kleine pictogrammen met logo's van de webdiensten. Klik daarop om een vastgepind tabblad te openen.

Staat NU.nl vrijwel altijd open, dan kun je deze nieuwssite net zo goed aan Firefox vastmaken.

Tip 14: Pdf'jes bewerken

Voor het openen en bewerken van pdf-bestanden heb je niet per se een log programma als Adobe Reader nodig. Doe dit gewoon rechtstreeks in Firefox. Zodra je op een link van een online pdf'je klikt, opent dit document in een vers tabblad. Je kunt zo bijvoorbeeld een digitaal formulier invullen. Klik rechtsboven in de werkbalk op de knop Handtekening toevoegen / Nieuwe handtekening toevoegen / Tekenen en creëer met de muis je handtekening. Je bevestigt met Toevoegen. Verplaats de handtekening daarna met ingedrukte muisknop naar de juiste plek. Via de overige knoppen in de werkbalk kun je opmerkingen toevoegen, teksten markeren, afdrukken en het document opslaan.

Vul een online retourformulier van een (web)winkel in en voeg vervolgens je handtekening toe.

Tip 15: Standaardzoekmachine

Wanneer je in Firefox een nieuw tabblad opent, verschijnt er normaliter een zoekveld. Je speurt daarmee rechtstreeks met Google op het web. Je kunt als alternatief een andere standaardzoekmachine instellen. Ga hiervoor naar Toepassingsmenu openen / Instellingen / Zoeken en klik achter Google op het kleine pijltje. Kies bijvoorbeeld Bing, Ecosia, DuckDuckGo of Wikipedia (nl).

Tip 16: Zwevende video

Online filmpje kijken? Probeer dan de handige picture-in-picture-functie eens uit. Je creëert daarmee een zwevend videokader, waardoor je ondertussen andere taken kunt doen. Verplaats dit venster bijvoorbeeld rechtsonder naar een tekstdocument of webartikel. Het werkt simpel. Start ergens op internet een video en beweeg met de muisaanwijzer over het beeld. Klik nu aan de rechterkant op het pictogram met de twee rechthoeken en het schuine pijltje. Je verplaatst de compacte video nu gemakkelijk naar een webpagina of computerprogramma. Pas eventueel het formaat van het videokader aan door de randen te verslepen.

Kijk met een schuin oog naar een leuk tv-programma, terwijl je ondertussen webwinkelt.

Tip 17: Werkbalk aanpassen

De werkbalk van Firefox heeft maar enkele knoppen. Zo kun je webpagina's bijvoorbeeld vernieuwen (pictogram met gebogen pijl) en het toepassingsmenu openen. Heb je liever een andere indeling, dan pas je dit onderdeel eigenhandig aan. Klik met de rechtermuisknop op Toepassingsmenu openen en kies Werkbalk aanpassen. Je voegt nu desgewenst extra knoppen aan de werkbalk toe, zoals Afdrukken, Zoeken, Instellingen, Schermafbeelding, Wachtwoorden en Startpagina. Sleep het beoogde pictogram met ingedrukte muisknop naar de werkbalk. Overigens is het ook mogelijk om bestaande knoppen uit de browser te verwijderen.

Je deelt de werkbalk aan de hand van diverse knoppen naar eigen wens in.

Tip 18: Privacyfilter aanscherpen

Met de standaardinstellingen regelt Firefox dat adverteerders jouw internetgedrag niet zomaar kunnen volgen. Je scherpt dit filter eventueel nog verder aan. Navigeer naar Toepassingsmenu openen / Instellingen / Privacy & Beveiliging en klik onder Browserprivacy op Streng. Bedenk wel dat bepaalde websites met deze instelling mogelijk minder goed werken. Bevestig met Alle tabbladen vernieuwen om het strenge privacyfilter direct te activeren.

Voor maximale privacy schakel je optioneel het strengste filter in.

Tip 19: Firefox opschonen

Als je Firefox een tijdje gebruikt, raakt de browser op den duur ietwat vervuild. Je merkt dat wellicht aan een tragere reactietijd. Een grote schoonmaak wil in dat geval nog weleens helpen. Hierbij verwijder je in één klap alle extensies en allerlei tijdelijke data uit het programma. Navigeer naar Toepassingsmenu openen / Help / Meer probleemoplossingsinformatie, waarna je tweemaal klikt op Firefox opfrissen. Het programma wordt nu opnieuw gestart. Belangrijk om te weten is dat bladwijzers en wachtwoorden behouden blijven. Verder worden alle instellingen naar de standaardwaarden teruggezet.

Is Firefox langzaam, dan loont het de moeite om een grondige opschoonactie te starten.

Tip 20: Standaardbrowser