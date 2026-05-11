Valve heeft een wachtlijst voor de uitverkochte Steam Controller beschikbaar gesteld. Aangezien men maar één controller per persoon kan reserveren, worden scalpers die op grote schaal de controller willen inkopen ook buitenspel gezet.

Afgelopen week kon men de Steam Controller reserveren, maar deze was binnen een halfuur uitverkocht. Al snel bleek dat een aantal van de controllers op tweedehands marktplaatsen werden aangeboden - zogeheten 'scalpers' hadden de controllers dus gekocht met het doel om deze weer met winst door te verkopen.

Inmiddels is er dus een wachtrij op de officiële website beschikbaar gekomen. Net als bij de Steam Deck kunnen mensen zich via mail inschrijven, en kan men zodra men aan de beurt is tot aankoop over te gaan. Daar krijgt men vanaf dat moment drie dagen voor - anders gaat de plek naar de volgende in de 'rij'.

Omdat men maar één controller per account kan reserveren, worden scalpers die veel exemplaren willen aanschaffen om deze weer door te verkopen ook tegengehouden. Zij gebruiken ook vaak bots om dergelijke producten aan te schaffen, en dat is nu ook geen optie.

De Steam Controller - die 99 euro kost - is bedoeld om alle games in je Steam-bibliotheek te spelen, of dat nou op pc, laptop, Steam Deck, of de aankomende Steam Machine of Steam Frame is. De controller wordt geleverd met de 'Puck', waarmee een draadloos signaal wordt verstuurd om de controller te verbinden en die ook als oplaadstation voor de controller dient.