Dat heeft Deadline gemeld. Paul speelde de rol van Jesse Pinkman in Breaking Bad, een van de hoofdpersonages. Hij heeft ook rollen gehad in films en series als Need for Speed, BoJack Horseman en Black Mirror. Paul heeft voor zijn rol in de serie Westworld al eens eerder samengewerkt met de makers van Fallout.
In 2024 begon de Fallout-serie al op Amazon Prime Video, gebaseerd op de games van Bethesda. Met acteurs als Ella Purnell, Walton Goggins en Kyle MacLachlan wordt een alternatieve geschiedenis (en toekomst) geschetst waarbij de Verenigde Staten door een nucleaire winter geteisterd worden. Diverse samenlevingen houden het jarenlang vol in schuilkelders, en wanneer ze daar weer uit durven te komen, maken ze kennis met een aardoppervlakte die voorgoed veranderd is.
De serie bleek een grote hit en het eerste seizoen behaalde meer dan honderd miljoen kijkers. het tweede seizoen is eerder dit jaar verschenen. Eerder werd al bevestigd dat de opnames van het derde seizoen deze maand van start gaan.
Ook werkt Amazon aan een realityshow rondom Fallout, waarin deelnemers in een schuilkelder moeten leven en deel zullen nemen aan diverse spellen. Volgens de beschrijving "is het een spel van machtspatronen, populariteit en sociale strategieën waarbij uiteindelijk een gigantische geldprijs gewonnen kan worden". Verdere concrete detail zijn er nog niet, en het is ook niet duidelijk vanaf wanneer de realityshow op Amazon Prime Video te zien zal zijn.