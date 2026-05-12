Breaking Bad-acteur Aaron Paul krijgt een rol in het derde seizoen van de populaire Amazon Prime Video-serie Fallout, gebaseerd op de gelijknamige gamereeks.

Dat heeft Deadline gemeld. Paul speelde de rol van Jesse Pinkman in Breaking Bad, een van de hoofdpersonages. Hij heeft ook rollen gehad in films en series als Need for Speed, BoJack Horseman en Black Mirror. Paul heeft voor zijn rol in de serie Westworld al eens eerder samengewerkt met de makers van Fallout.

In 2024 begon de Fallout-serie al op Amazon Prime Video, gebaseerd op de games van Bethesda. Met acteurs als Ella Purnell, Walton Goggins en Kyle MacLachlan wordt een alternatieve geschiedenis (en toekomst) geschetst waarbij de Verenigde Staten door een nucleaire winter geteisterd worden. Diverse samenlevingen houden het jarenlang vol in schuilkelders, en wanneer ze daar weer uit durven te komen, maken ze kennis met een aardoppervlakte die voorgoed veranderd is.

De serie bleek een grote hit en het eerste seizoen behaalde meer dan honderd miljoen kijkers. het tweede seizoen is eerder dit jaar verschenen. Eerder werd al bevestigd dat de opnames van het derde seizoen deze maand van start gaan.