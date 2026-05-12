iOS 26.5 is gisteravond uitgekomen. Een van de nieuwe features is end-to-end-versleuteling voor RCS-berichten - bijvoorbeeld wanneer iPhone- en Android-gebruikers berichten naar elkaar sturen.

Het gaat nog wel om een bètaversie van end-to-end-versleuteling, die in de komende maanden voor iedereen uitgerold wordt. Wanneer mensen met een iPhone en Android naar elkaar berichten willen sturen, kan iMessage niet gebruikt worden. Naast reguliere sms'jes sturen is het ook mogelijk om RCS-berichten te sturen.

Deze berichten waren voorheen niet beveiligd met end-to-end-versleuteling, maar die functie wordt de komende tijd dus wel toegevoegd. Dat betekent dat alleen de verzender en ontvanger het bericht kan lezen, aangezien het bericht versleuteld aankomt en de 'sleutel' om het bericht echt te lezen alleen bij de ontvanger is.

Wanneer de functie voor iedereen is uitgerold, staat end-to-end-versleuteling automatisch aan bij het versturen van berichten, al kan het ook uitgezet worden. Als het werkt, is dat te zien met een klein slotje bij berichten.