Anthropic, het bedrijf achter AI-modellen Claude en Mythos, heeft een deal met 1,8 miljard dollar gesloten met het Amerikaanse bedrijf Akamai voor cloudhosting van diens modellen.

De deal is voor zeven jaar en houdt in dat Akamai met zijn cloudcomputingtechnologie de AI-modellen van Anthropic in de lucht houdt. Dat betekent dus genoeg rekenkracht voor modellen als Claude.

Daarmee is het duidelijk dat Anthropic een grote speler wil blijven binnen de AI-industrie. Met modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini is er qua concurrentie bepaald geen gebrek op de wereldwijde markt.

Anthropic is in de afgelopen tijd gegroeid als een van de belangrijkste leveranciers van AI-modellen. Daarbij hebben ze een statement gemaakt door niet samen te werken met de Amerikaanse overheid - iets wat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT - wel doet - wat de reputatie van het bedrijf geen windeieren heeft gelegd.