De deal is voor zeven jaar en houdt in dat Akamai met zijn cloudcomputingtechnologie de AI-modellen van Anthropic in de lucht houdt. Dat betekent dus genoeg rekenkracht voor modellen als Claude.
Daarmee is het duidelijk dat Anthropic een grote speler wil blijven binnen de AI-industrie. Met modellen als ChatGPT, Copilot en Gemini is er qua concurrentie bepaald geen gebrek op de wereldwijde markt.
Anthropic is in de afgelopen tijd gegroeid als een van de belangrijkste leveranciers van AI-modellen. Daarbij hebben ze een statement gemaakt door niet samen te werken met de Amerikaanse overheid - iets wat OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT - wel doet - wat de reputatie van het bedrijf geen windeieren heeft gelegd.
Afgelopen week bleek ook al dat Anthropic een deal met SpaceX had gesloten. Anthropic gaat het Colossus 1-datacenter van SpaceX gebruiken om meer rekenkracht voor AI-model Claude beschikbaar te stellen. Het zou gaan om meer dan 300MW aan capaciteit die binnen een maand beschikbaar moet komen. Als gevolg daarvan krijgen Claude Pro-, Max-, Team- en Enterprise-leden een hogere gebruikslimiet. Dat was eerst vijf uur per dag, maar dat wordt tien uur. De limietvertraging van Claude Code voor Pro- en Max-abonnees gaat ook omlaag. De twee bedrijven hebben ook de intentie uitgesproken om datacenters in een baan om de aarde te creëren.