Forza Horizon 6, de aankomende racegame van Microsoft en Playground Studios, is voor release al in zijn geheel gelekt.

Ondanks dat de game pas op 19 mei uitkomt - en op 15 mei voor mensen die de Premium Edition hebben gereserveerd - staat de game nu al online op plekken waar torrents te downloaden zijn. Mensen kunnen dus al via een illegale weg aan de slag met de game. Het gaat blijkbaar om een bestand van 155 GB. Op internet zijn video's en screenshots te vinden van mensen die het spel al spelen.

Het is nog niet precies duidelijk hoe de game al zo vroeg heeft kunnen lekken, maar diverse bronnen claimen dat de game afgelopen zondag al in de backend van Steam is gezet en niet versleuteld was. Daardoor konden sommigen de game al downloaden en de bestanden middels een crack uitpakken en speelbaar maken.

Overigens is enkele dagen geleden de launchtrailer van het spel uitgekomen. Die valt hieronder te zien.

Over Forza Horizon 6

Spelers arriveren in Forza Horizon 6 in Japan als toerist, en werken zich langzaam maar zeker omhoog in de racewereld door mee te doen aan festivals. Er zitten op release meer dan 550 wagens in de game. Elke auto reageert zo realistisch mogelijk op de weg en het dynamische weer.

Er zijn verschillende aanpasbare garages te vinden in de spelwereld. Spelers bepalen zelf het uiterlijk van deze garages en kunnen hier hun auto's showen. Daarnaast is er de Estate, een uitgebreid landschap waar spelers gedurende het spel hun eigen thuishaven kunnen opbouwen.