De Nederlandse ontwikkelaar Arjan Brussee gaat een game-engine maken om een Europees alternatief te bieden op de engines uit onder andere de Verenigde Staten en Japan.

Dat meldde Brussee in de Technoloog-podcast van BNR. De naam is ook al bekend: Immense Engine. Hoewel hij nog niets van de engine liet zien, liet Brussee weten dat AI een grote rol gaat spelen. De engine moet namelijk erg nauw samenwerken met AI, dat de basis kan leggen om mensen vervolgens de puntjes op de i te laten zetten.

AI wordt zo belangrijk voor de engine, dat verschillende AI-modellen als het ware aan de engine gekoppeld kunnen worden. Dat zorgt er ook voor dat wanneer er nieuwe AI-modellen beschikbaar komen, deze ook gekoppeld kunnen worden aan de engine.

De meeste game-engines komen uit de VS, Japan en China. Brussee benadrukt dat het belangrijk is om ook een Europees alternatief te bieden. "Niemand maakt op dit moment een engine die volledig Europees gehost wordt, door Europeanen wordt gebouwd en aan Europese regels en richtlijnen voldoet." Het is uiteindelijk ook de bedoeling dat de engine ingezet kan worden voor simulaties van bijvoorbeeld Defensie.