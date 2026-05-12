Instructure, de eigenaar van onderwijsplatform Canvas, heeft een deal gesloten met het hackerscollectief ShinyHunters. Als het goed is, hebben de hackers de gestolen data nu verwijderd.

Instructure meldt op zijn website dat de gestolen gegevens inmiddels zijn teruggestuurd en dat men bewijs heeft ingezien voor het feit dat de data verwijderd is bij de hackers. Instructure, de scholen waarvan data is gestolen en mensen die de software gebruiken kunnen dus niet meer gechanteerd worden door ShinyHunters. Het is niet duidelijk hoeveel Instructure heeft betaald.

Vorige week bleek dat door een hack van onderwijssoftware Canvas de gegevens van duizenden Nederlandse studenten zijn gestolen. Daarbij zijn de namen, e-mailadressen, studentennummers en berichten van studenten gestolen. ShinyHunters claimt de gegevens van 275 miljoen mensen vanuit Canvas te hebben gestolen, waaronder studenten en docenten.