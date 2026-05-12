Instructure meldt op zijn website dat de gestolen gegevens inmiddels zijn teruggestuurd en dat men bewijs heeft ingezien voor het feit dat de data verwijderd is bij de hackers. Instructure, de scholen waarvan data is gestolen en mensen die de software gebruiken kunnen dus niet meer gechanteerd worden door ShinyHunters. Het is niet duidelijk hoeveel Instructure heeft betaald.
Vorige week bleek dat door een hack van onderwijssoftware Canvas de gegevens van duizenden Nederlandse studenten zijn gestolen. Daarbij zijn de namen, e-mailadressen, studentennummers en berichten van studenten gestolen. ShinyHunters claimt de gegevens van 275 miljoen mensen vanuit Canvas te hebben gestolen, waaronder studenten en docenten.
Later in de week plaatste ShinyHunters een waarschuwing in de Canvas-omgeving. Het hackerscollectief liet in het bericht weten dat er geen contact met hen is opgenomen om naar een oplossing te zoeken om Canvas veiliger te maken. Dit terwijl men tot 12 mei had om het losgeld te betalen aan de hackers, anders zou de data op straat komen te liggen.